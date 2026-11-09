Gabriel e Kassab iniciam aproximação entre MDB e PSD de olho em 2028

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O presidente do MDB em Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, reuniu-se com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo. O almoço, que ocorreu no apartamento de Kassab, marcou o primeiro encontro presencial entre os dirigentes para uma possível aproximação.

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O encontro contou com a presença do deputado estadual Cássio Soares, presidente do PSD em Belo Horizonte e em Minas Gerais, e do economista Marcos Lisboa. Os quatro conversaram sobre urbanismo, economia, governabilidade, reforma política e o fortalecimento dos municípios no debate nacional.

Gabriel Azevedo defendeu a aproximação entre as legendas na capital mineira: "O MDB e o PSD de Belo Horizonte precisam dialogar cada vez mais para aglutinar o bom senso. Esquecer diferenças e desavenças faz bem à política. Reunir boas ideias faz bem à sociedade."

Aproximação para as eleições de 2028

Os dois partidos foram adversários na eleição de 2024 – quando o pleito era para prefeito da capital. Gabriel pontuou que a disputa de 2028 está aberta e defendeu conversas imediatas sobre propostas para a cidade e a formação de chapas com pessoas comprometidas em solucionar problemas locais.

"Em 2024, estivemos em lados diferentes. Para 2028, o cenário está aberto. É bom que a gente comece a conversar desde já, porque Belo Horizonte merece boas ideias. Como presidentes dos nossos partidos na capital, eu e Cássio temos a responsabilidade de estimular esse debate", afirmou.

A reunião começou a ser articulada em 26 de outubro, após o segundo turno eleitoral. Gabriel também conversou recentemente com outras lideranças do PSD, incluindo o deputado federal Diego Andrade e os deputados estaduais Gustavo Valadares e Rafael Martins.

Pauta municipal e cenário nacional

A experiência de Kassab como vereador e prefeito paulistano e a de Gabriel como vereador e presidente da Câmara Municipal serviram de base para debater cidades. Gabriel defendeu apoio a prefeitos e vereadores, além de relatar interesse pela reforma política com foco no sistema distrital.

"A pauta municipal precisa ganhar o Brasil. Prefeitos e vereadores não podem ficar desamparados. É nas cidades que precisamos transformar boas ideias em soluções para a população", ressaltou Gabriel.

O grupo avaliou o cenário partidário, o balanço de 2026 e os desafios do governador eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos). Ao lado de Marcos Lisboa, analisaram a economia nacional e a relevância de o presidente dialogar com legendas moderadas.

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Gabriel entregou a Kassab queijos, goiabadas, um exemplar de seu plano de governo estadual e o livro "Federalismo!", escrito com Onofre Alves Batista Júnior e prefaciado por Antonio Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).