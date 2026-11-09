Filhos de FHC pedem que MP investigue homem que filmou ex-presidente acamado, diz colunista

Os três filhos de Fernando Henrique Cardoso acionaram o Ministério Público de São Paulo para que seja aberta uma investigação criminal contra o influenciador Wesley Oliveira. Ele entrou no apartamento do ex-presidente e publicou nas redes sociais vídeos do imóvel e do próprio FHC, que está acamado. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

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Segundo a coluna, os filhos também cobraram com dureza a mulher do ex-presidente, Patrícia Kundrat Brasil, pelo episódio. Depois do caso, a família instalou câmeras no apartamento e reforçou a segurança.

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O que mostram os vídeos

FHC foi diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado. Nas gravações, ele aparece sentado em uma poltrona, sem reação. Wesley anda pelo imóvel bebendo cerveja, comenta detalhes e preços dos móveis e filma até a cama onde o ex-presidente dorme, ao lado de um cuidador.

Entrada autorizada; filmagem não

De acordo com Mônica Bergamo, Patrícia admitiu aos enteados que deixou Wesley entrar no apartamento, mas afirmou que não autorizou as gravações nem a publicação das imagens.

Depois da repercussão negativa, o influenciador disse nas redes que tinha sido convidado. "Relaxa. Eu fui convidado e autorizado pela esposa dele! E penso que ter Alzheimer não significa que uma pessoa deva ser escondida da sociedade", escreveu.

Boletim de ocorrência

Patrícia registrou um boletim de ocorrência contra Wesley. No documento, segundo a coluna, ela diz que soube das postagens em 23 de outubro e que as imagens foram feitas sem seu conhecimento, em um momento de distração. Também afirma que Wesley frequentava o apartamento por ser companheiro de um amigo do casal e que aproveitou uma visita para gravar.

No relato à polícia, Patrícia afirma que as publicações tiveram o objetivo de humilhar e desonrar a imagem de um ex-presidente, mostrado em situação de total vulnerabilidade, e de expor a intimidade da casa.

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Interdição

Em abril, a Justiça de São Paulo aceitou o pedido de interdição de FHC feito pelos filhos, Paulo Henrique, Luciana e Beatriz, por causa do avanço da doença.