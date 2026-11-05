Lula fala em "estrondosa vitória" e convida Janones para a COP 31
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 31), que será realizada na Turquia. Convite foi feito durante "Live da Vitória", assim denominada por Lula em suas redes sociais
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como uma “estrondosa vitória” o resultado das eleições presidenciais de 2026 e convidou o deputado federal André Janones (MG) para acompanhá-lo na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 31), que será realizada na Turquia. O convite foi feito nesta quinta-feira (5/11), durante uma transmissão ao vivo dos dois políticos nas redes sociais. Veja o vídeo:
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Batizada de “Live da Vitória”, a transmissão marcou o reencontro de Lula com o parlamentar mineiro, que teve papel de destaque na estratégia de mobilização digital da campanha à reeleição. Janones criou o canal “Exército do Lula”, no WhatsApp, que ultrapassou a marca de 10 milhões de seguidores durante a disputa eleitoral.
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Na conversa, Lula e Janones comemoraram o desempenho do grupo de apoiadores mobilizado pelo parlamentar nas redes sociais durante a campanha. O deputado foi chamado pelo presidente de “general” de um movimento que Lula classificou como uma espécie de exército digital. “Você não sabe o que tem acontecido. Aonde eu chego, uma pessoa vem: 'Sou do exército, sou do exército'”, contou Janones.
Durante a transmissão, Lula contou que viajará na próxima segunda-feira para a Turquia, onde participará da COP 31, e convidou Janones para acompanhá-lo. “Eu estou convidando o Janones, se ele quiser ir comigo, a gente pode ir lá e fazer umas lives do nosso exército lá”, disse.
O deputado afirmou que estava à disposição do presidente e demonstrou interesse em participar da viagem. Lula também mencionou outro compromisso internacional, nas Filipinas, e sugeriu que Janones o acompanhe nessa agenda. “É o nosso exército itinerante no mundo”, brincou o presidente.
"Na mesma semana que ganhei, Netanyahu perdeu em Israel"
Durante a conversa, Lula também comemorou o resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, com vitórias do Partido Democrata, em um revés para o presidente Donald Trump. O petista relacionou os acontecimentos ao cenário político internacional e afirmou que o resultado brasileiro deixou uma lição para o mundo.
“Na mesma semana que ganhei, Netanyahu perdeu em Israel e me parece que meu amigo Trump está perdendo nos Estados Unidos. Foi uma lição extraordinária do povo brasileiro, foi uma lição ao mundo. O povo brasileiro acordou para dizer que o Brasil não aceita ser quintal de ninguém. Minha alegria é plena”, declarou o petista em tom provocativo.
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Em fevereiro de 2024, Lula comparou a ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto cometido por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Em resposta, o governo de Israel declarou Lula persona non grata (pessoa não bem-vinda) no país. Paralelamente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, buscou estreitar laços com representantes da direita brasileira.
Recentemente, Netanyahu cometeu uma gafe ao chamar o Brasil de “país pequeno” ao recordar sua participação na posse do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019. “Os primeiros lugares que visitamos, Sara e eu, foram três países: Colômbia, Argentina e México. Foi uma ótima viagem, fomos muito bem recebidos em todos esses países. E, aliás, um ano depois, acho que fomos a um país pequeno chamado Brasil, para a posse do presidente Bolsonaro".
Expectativas para o quarto mandato
Durante a live com Janones, Lula também falou sobre as expectativas para o quarto mandato e afirmou sentir mais receio de decepcionar os eleitores do que quando assumiu a Presidência pela primeira vez.
“Agora estou com mais medo do que no primeiro mandato. Na primeira vez eu olhava para o teto e pensava: será que eu vou dar conta? A minha obsessão na época era não errar. E agora eu penso: eu não posso trair o imaginário desse povo”, afirmou.
Lula acrescentou que pretende cumprir os compromissos assumidos durante a campanha e fazer ainda mais pelo país. Segundo ele, é necessário tratar com respeito e dignidade as pessoas que foram às ruas defender sua candidatura.
Críticas à campanha no primeiro turno
Na transmissão, Lula reconheceu que a campanha petista no primeiro turno não teve o desempenho esperado. O presidente admitiu que ficou decepcionado ao terminar a primeira etapa da disputa atrás de Flávio Bolsonaro (PL), mas disse que procurou identificar os próprios erros para mudar a estratégia.
Depois do resultado, segundo relatou, a campanha passou a priorizar visitas a estados considerados importantes para a disputa, entre eles Minas Gerais, além de ações para recuperar votos perdidos na região Nordeste.
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A atuação de Janones na comunicação digital ganhou relevância justamente na segunda etapa da campanha, quando a equipe petista intensificou a mobilização nas redes sociais e em aplicativos de mensagens para reverter a vantagem do adversário.