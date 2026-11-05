Lula fala em "estrondosa vitória" e convida Janones para a COP 31

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como uma “estrondosa vitória” o resultado das eleições presidenciais de 2026 e convidou o deputado federal André Janones (MG) para acompanhá-lo na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 31), que será realizada na Turquia. O convite foi feito nesta quinta-feira (5/11), durante uma transmissão ao vivo dos dois políticos nas redes sociais. Veja o vídeo:

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Batizada de “Live da Vitória”, a transmissão marcou o reencontro de Lula com o parlamentar mineiro, que teve papel de destaque na estratégia de mobilização digital da campanha à reeleição. Janones criou o canal “Exército do Lula”, no WhatsApp, que ultrapassou a marca de 10 milhões de seguidores durante a disputa eleitoral.

Na conversa, Lula e Janones comemoraram o desempenho do grupo de apoiadores mobilizado pelo parlamentar nas redes sociais durante a campanha. O deputado foi chamado pelo presidente de “general” de um movimento que Lula classificou como uma espécie de exército digital. “Você não sabe o que tem acontecido. Aonde eu chego, uma pessoa vem: 'Sou do exército, sou do exército'”, contou Janones.

Durante a transmissão, Lula contou que viajará na próxima segunda-feira para a Turquia, onde participará da COP 31, e convidou Janones para acompanhá-lo. “Eu estou convidando o Janones, se ele quiser ir comigo, a gente pode ir lá e fazer umas lives do nosso exército lá”, disse.

O deputado afirmou que estava à disposição do presidente e demonstrou interesse em participar da viagem. Lula também mencionou outro compromisso internacional, nas Filipinas, e sugeriu que Janones o acompanhe nessa agenda. “É o nosso exército itinerante no mundo”, brincou o presidente.

"Na mesma semana que ganhei, Netanyahu perdeu em Israel"

Durante a conversa, Lula também comemorou o resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, com vitórias do Partido Democrata, em um revés para o presidente Donald Trump. O petista relacionou os acontecimentos ao cenário político internacional e afirmou que o resultado brasileiro deixou uma lição para o mundo.

“Na mesma semana que ganhei, Netanyahu perdeu em Israel e me parece que meu amigo Trump está perdendo nos Estados Unidos. Foi uma lição extraordinária do povo brasileiro, foi uma lição ao mundo. O povo brasileiro acordou para dizer que o Brasil não aceita ser quintal de ninguém. Minha alegria é plena”, declarou o petista em tom provocativo.

Em fevereiro de 2024, Lula comparou a ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto cometido por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Em resposta, o governo de Israel declarou Lula persona non grata (pessoa não bem-vinda) no país. Paralelamente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, buscou estreitar laços com representantes da direita brasileira.

Recentemente, Netanyahu cometeu uma gafe ao chamar o Brasil de “país pequeno” ao recordar sua participação na posse do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019. “Os primeiros lugares que visitamos, Sara e eu, foram três países: Colômbia, Argentina e México. Foi uma ótima viagem, fomos muito bem recebidos em todos esses países. E, aliás, um ano depois, acho que fomos a um país pequeno chamado Brasil, para a posse do presidente Bolsonaro".

Expectativas para o quarto mandato

Durante a live com Janones, Lula também falou sobre as expectativas para o quarto mandato e afirmou sentir mais receio de decepcionar os eleitores do que quando assumiu a Presidência pela primeira vez.

“Agora estou com mais medo do que no primeiro mandato. Na primeira vez eu olhava para o teto e pensava: será que eu vou dar conta? A minha obsessão na época era não errar. E agora eu penso: eu não posso trair o imaginário desse povo”, afirmou.

Lula acrescentou que pretende cumprir os compromissos assumidos durante a campanha e fazer ainda mais pelo país. Segundo ele, é necessário tratar com respeito e dignidade as pessoas que foram às ruas defender sua candidatura.

Críticas à campanha no primeiro turno

Na transmissão, Lula reconheceu que a campanha petista no primeiro turno não teve o desempenho esperado. O presidente admitiu que ficou decepcionado ao terminar a primeira etapa da disputa atrás de Flávio Bolsonaro (PL), mas disse que procurou identificar os próprios erros para mudar a estratégia.

Depois do resultado, segundo relatou, a campanha passou a priorizar visitas a estados considerados importantes para a disputa, entre eles Minas Gerais, além de ações para recuperar votos perdidos na região Nordeste.

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A atuação de Janones na comunicação digital ganhou relevância justamente na segunda etapa da campanha, quando a equipe petista intensificou a mobilização nas redes sociais e em aplicativos de mensagens para reverter a vantagem do adversário.