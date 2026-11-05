Ana Pimentel assume liderança do PT-MG e mira articulação por Minas

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A deputada federal Ana Pimentel (PT-MG) declarou que a primeira tarefa da bancada governista na Câmara dos Deputados será “garantir a governabilidade do projeto que Lula apresentou para o povo brasileiro”. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, após a divulgação de sua escolha como líder da bancada mineira do PT na Câmara, Pimentel falou sobre os principais desafios para dar continuidade e inovar no projeto político eleito.

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Reeleita com mais de 140 mil votos, a parlamentar ficará responsável por coordenar a atuação dos deputados federais do PT eleitos por Minas Gerais e fortalecer a articulação política do grupo no Congresso Nacional. Médica sanitarista e professora universitária, Ana Pimentel está em seu segundo mandato na Câmara. Ao longo de sua atuação parlamentar, tem concentrado esforços em pautas relacionadas à saúde pública, à educação, aos direitos das mulheres e ao fortalecimento das políticas sociais.

Na liderança da bancada, a deputada terá entre suas atribuições articular a atuação dos parlamentares mineiros do PT, ampliar o diálogo com o governo federal e contribuir para a construção de propostas de interesse de Minas Gerais no Legislativo.

A posição, antes ocupada pelo deputado federal Paulo Guedes (PT-MG), traz como principal desafio a nova composição de representantes do estado. O PT garantiu 12 cadeiras por Minas Gerais, número que chega a 13 com a federação PT/PCdoB/PV, consolidando-se como a segunda maior bancada. O grupo atuará como principal contraponto ao PL, que terá a maior bancada mineira na Casa, com 21 deputados eleitos.

Na quarta-feira, dia em que foi lançada como líder, Ana Pimentel se reuniu com a presidente do PT-MG, Leninha; a senadora eleita Marília Campos; e os deputados federais Bella Gonçalves, Patrus Ananias, Rogério Correia e Reginaldo Lopes, entre outros nomes que compõem a chapa.

Projeto político

Para isso, Ana Pimentel afirma ser uma “deputada do diálogo”. Ela relembrou que as eleições foram marcadas por uma polarização extrema, mas que a população se mobilizou em defesa das pautas ligadas à democracia e à soberania nacional.

“O presidente vai continuar apresentando os projetos na Câmara e nós vamos dialogar diretamente com a sociedade porque ela mostrou no segundo turno que está mobilizada para defender esse projeto político”, disse.

“Fui presidente da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres na Câmara Federal, em que nós conduzimos todo o ano de trabalho com diálogo e, na maior parte deles, com consenso, partindo das pautas que nós temos condições de avançar”, complementou.

A petista também destacou que o trabalho envolverá a disputa em torno da regulamentação das plataformas digitais e o aprofundamento da comunicação digital com a população. A proposta, segundo ela, inclui pensar em novas formas de participação popular por meio das ferramentas digitais, pautas que ganharam destaque na campanha do presidente eleito Lula (PT).

Além das pautas mais recentes, Ana Pimentel citou o aprofundamento da defesa, consolidação e expansão do Sistema Único de Saúde (SUS), uma das principais bandeiras apresentadas por Lula durante a campanha. A deputada também destacou o cuidado com os idosos, a proteção às mulheres e a educação.

Entre as propostas mencionadas estão a ampliação da educação em tempo integral, a universalização do Pé-de-Meia e a criação do Pé-de-Meia Universitário. Sobre o envelhecimento da população, a parlamentar ressaltou a necessidade de ampliar as políticas públicas de cuidado.

Minas Gerais

Contudo, a pauta que ela mais destaca é a agenda climática e a proteção do meio ambiente. O tema ganha espaço com a proximidade da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), que será realizada na Turquia, após a edição anterior ter sido sediada no Brasil. “ [Precisamos de] uma política climática ousada, avançada, com a meta de acabar com as queimadas no nosso país, acabar com os desmatamentos no nosso país e ter uma agenda que articule a defesa do meio ambiente com o projeto de desenvolvimento”, afirmou.

Além das pautas nacionais, Ana Pimentel também destacou a preocupação com a resolução dos problemas estaduais e a necessidade de ampliar a articulação política em favor de Minas Gerais. “Agora é, em primeiro lugar, garantir o projeto que foi eleito nas urnas, que ele se materialize, que a população brasileira tenha acesso a todas as políticas que nós defendemos e consideramos prioritárias, a partir da eleição do presidente Lula. Segundo, as nossas articulações entre as nossas bancadas federal e estadual, para trazer mais investimento para Minas Gerais."

“Terceiro, nós consideramos fundamental que, a partir da vitória que o presidente Lula teve em Minas, as nossas bancadas tenham mais espaço no governo federal. É fundamental para nós ter ministérios que estejam à altura dos desafios e ministérios que estejam à altura do crescimento que nós tivemos também na nossa bancada. E, por fim, consideramos também fundamental colocar os temas de Minas em debate”, afirmou.

Entre as articulações citadas pela parlamentar está o endividamento do estado. Ela defendeu que a bancada mineira trabalhe em conjunto para buscar soluções para os problemas estaduais e ampliar o acesso da população às políticas públicas federais. Na avaliação de Ana Pimentel, o governo estadual deixou de garantir esse acesso nos últimos anos.

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“A gente sabe que Minas segue com endividamento, uma situação de endividamento grande, e nós seremos uma bancada que quer contribuir para resolver os problemas de Minas Gerais. Nós queremos trabalhar junto para que a população de Minas possa ter mais acesso às políticas públicas que hoje o governo federal implementa e que, ao longo dos últimos anos, o governo estadual ficou completamente ausente.”