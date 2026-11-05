Lula recebe abraços no Planalto e é chamado de 'fofinho' nas redes sociais

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou um vídeo em que é recebido, nesta quinta-feira (5/11), por funcionários do Palácio do Planalto, com gritos de “Lula”, abraços, fotos, cartinhas e até o recebimento de uma caneca.

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Nas redes sociais, internautas lembraram que o petista é chamado de “fofinho” por apoiadores. “Quem não gosta de abraçar um fofinho?”, comentou uma usuária.

“Hoje fui recebido com muito carinho, emoção e esperança pelos trabalhadores e trabalhadoras do Palácio do Planalto. Esse abraço renova a minha força e a minha fé. Seguimos juntos, com o coração cheio de gratidão e a certeza de que ainda temos muito a fazer pelo nosso povo e pelo Brasil. Vamos em frente, com coragem, união e compromisso com o futuro do nosso país!”, diz a publicação do presidente. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também estava presente no local.

Hoje fui recebido com muito carinho, emoção e esperança pelos trabalhadores e trabalhadoras do Palácio do Planalto. Esse abraço renova a minha força e a minha fé. Seguimos juntos, com o coração cheio de gratidão e a certeza de que ainda temos muito a fazer pelo nosso povo e pelo Brasil. Vamos em frente, com coragem, união e compromisso com o futuro do nosso país! ?????????? ???? @ricardostuckert — Lula (@LulaOficial) November 5, 2026

Nesta quinta-feira, o presidente participa da 1ª reunião do Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (Cimce), ao lado do vice-presidente.

Ao longo do dia, Lula também tem reunião de trabalho com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) e despacha, no fim da tarde, com os titulares da Casa Civil e da Justiça e Segurança Pública, Miriam Belchior e Wellington César Lima, respectivamente.

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À noite, o presidente participa de uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, acompanhado do deputado federal André Janones (Rede).