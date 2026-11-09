Marco Rubio cobra que Brasil aceite embaixador americano: ‘Desequilíbrio’

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reforçou nesta segunda-feira (9/11) a cobrança para que o Brasil conceda o agrément a Daniel Perez, indicado por Donald Trump para comandar a embaixada americana em Brasília (DF).

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Rubio apareceu ao lado do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, durante o encontro de chanceleres do G7, em Paris. O Brasil não integra o grupo, mas foi convidado pela França, que preside os eventos neste ano, a participar das principais reuniões.

“Mauro estava aqui. Sempre que eu o vejo, nós conversamos, e provavelmente vamos nos falar aqui. Não temos uma reunião marcada nem nada, mas vamos lidar com o governo brasileiro”, disse o secretário americano, em entrevista coletiva.

Embaixador americano no Brasil

Rubio então mencionou a questão do embaixador e afirmou que o Brasil não autorizou Perez a vir para o país: “Isso é um problema. Danny Perez é o nosso indicado, eles não concederam agrément. Isso precisa ser consertado”.

“Nós esperamos que eles consertem porque não achamos que é bom, que dá um bom tom para a nossa relação, eles não autorizarem o nosso embaixador a entrar no país”, avaliou Marco Rubio.

A indicação de Trump ocorreu em junho, com o anúncio público do nome do embaixador antes da consulta ao Brasil e da concessão formal do agrément. A iniciativa contrariou a Convenção de Viena de 1961, segundo a qual o processo deve ser mantido em sigilo até o envio da autorização.

Diante da situação, o Itamaraty protelou o agrément. Em retaliação, em agosto, os EUA rebaixaram o visto diplomático da embaixadora do Brasil em Washington D.C., Maria Luiza Viotti. O documento, que antes permitia múltiplas entradas no país, passou a autorizar apenas uma.

Rubio não citou a polêmica por completo, apenas disse que o Brasil “tem embaixador nos EUA”: “Alguma hora esse desequilíbrio não pode continuar. Então, nós vamos começar por aí”. O Itamaraty tem indicado que só aceitará Perez quando a administração americana restabelecer o visto da embaixadora brasileira.

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O secretário ainda falou sobre “questões comerciais” que precisam ser resolvidas entre os países, em referência ao tarifaço imposto por Trump. “Eu não sou o nosso negociador comercial, mas obviamente a política externa é afetada pelo comércio, então eu estarei muito por cima dessa questão”, completou, antes de finalizar dizendo que se dá bem com Mauro Vieira, apesar de “diferenças”.

