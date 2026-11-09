Projeto quer que candidatos declarem passaporte estrangeiro nas eleições

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Projeto de Lei 5.773/2026, apresentado pela deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), estabelece a obrigatoriedade de candidatos a cargos eletivos declararem à Justiça Eleitoral se possuem passaporte estrangeiro válido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A proposta também exige a identificação dos países responsáveis pela emissão dos documentos e prevê a liberação desses dados para consulta pública durante o período eleitoral.

Os concorrentes deverão registrar a informação por meio de formulário padronizado, assinado eletronicamente. Quem tiver mais de um passaporte internacional válido precisará indicar todos os respectivos Estados emissores.

Regras de divulgação e acesso aos dados

O projeto define limites para a publicidade: os cidadãos poderão conferir unicamente a existência do documento e o país que o emitiu. O acesso aos dados que não são públicos permanecerá restrito a autoridades competentes, desde que haja fundamentação legal e atuação dentro de suas atribuições.

A Justiça Eleitoral garantirá ao titular o acesso à sua declaração e o direito de solicitar correções. O prazo fixado para atualizar as informações é de 30 dias, preferencialmente por meio eletrônico. Casos de omissão injustificada ou prestação dolosa de informação falsa poderão ser apurados pelos órgãos competentes, com garantia de ampla defesa e do contraditório.

Impacto nas candidaturas e tramitação

A proposição altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Conforme a justificativa apresentada pela parlamentar, “a intenção não é criar suspeição nem discriminar pessoas com vínculos externos legítimos, mas fornecer transparência para que o eleitor conheça a situação documental de quem disputa cargos públicos”.

O texto não institui nova condição de elegibilidade, não restringe o exercício de direitos políticos e não impede candidaturas. Eventuais erros ou omissões na declaração não acarretarão indeferimento automático de registro, perda de direitos políticos ou negativa de diplomação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante de inconsistências, o interessado receberá notificação prévia para sanar a pendência ou apresentar justificativa antes de qualquer sanção. Caberá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) regulamentar o recebimento, o armazenamento e a divulgação dos dados, prevenindo utilizações abusivas. Na Câmara, o projeto aguarda distribuição às comissões temáticas antes de ir a Plenário.