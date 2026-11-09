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PGR pede fim do inquérito das fake news, que já dura mais de 7 anos

Aberta em 2019, a investigação se tornou um dos principais instrumentos de poder do Supremo e, sobretudo, do ministro Alexandre de Moraes

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ANA POMPEU
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ANA POMPEU
Repórter
09/11/2026 16:24

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A reação dos procuradores ao pedido de indiciamento de Gonet por Alessandro Vieira
Paulo Gonet, procurador-geral da República crédito: Foto: Rosinei Coutinho/STF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu nesta segunda-feira (9/11) o arquivamento do inquérito das fake news. A manifestação abre o caminho para que o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, encerre um dos capítulos mais controversos da história recente da Corte.

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Aberta em 2019, a investigação se tornou um dos principais instrumentos de poder do Supremo e, sobretudo, do ministro Alexandre de Moraes, que a usou para mirar aliados de Jair Bolsonaro (PL) e acumular influência dentro e fora do tribunal. Agora, segundo interlocutores, Fachin quer dar um fim ao caso o quanto antes.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o inquérito-mãe e suas ramificações resultaram em apenas oito denúncias apresentadas pela PGR e efetivamente ligadas à motivação inicial da investigação: crimes de injúria, calúnia, difamação ou ameaças a ministros do STF, em um amplo universo de procedimentos iniciados por Moraes — inclusive de ofício, ou seja, sem pedido do Ministério Público.

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Apenas o inquérito inicial, de número 4.781, soma cerca de 12 mil páginas. Segundo pessoas a par do caso, boa parte do material é de prints de redes sociais, reportagens, depoimentos e quebras de sigilo, que incluem dados bancários e telemáticos.

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Não são públicas ainda informações sobre quantas investigações foram abertas, quais foram os alvos, quantos têm foro especial no STF para justificar a tramitação na corte, quantas medidas cautelares foram determinadas — como bloqueio de bens, de redes sociais, proibição de deixar o país —, nem quais ataques ao STF foram comprovados.

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