Janones e Silveira integram comitiva de Lula na Turquia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou nesta segunda-feira (9/11) para a Turquia para participar da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31). Ao lado dele, estão dois mineiros: o deputado federal André Janones (Rede) e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Outros ministros vão participar da viagem: João Paulo Capobianco (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), André de Paula (Agricultura e Pecuária), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência) e Alexandre Padilha (Saúde). Marina Silva (Rede), ex-ministra do Meio Ambiente, já está na Turquia.

O grupo também inclui o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, Mauricio Carvalho Lyrio; o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante; o presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller e o assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim.

O Brasil sediou a última edição da COP, em Belém (PA). O presidente e a secretária-executiva da 30ª edição da conferência, André Corrêa do Lago e Ana Toni, completam a comitiva.

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não viajaram. Eles foram convidados por Lula, que busca aproximação visando governabilidade no próximo mandato, mas ficaram no Brasil.

Janones

Janones ganhou força no entorno do presidente após o segundo turno da eleição. Coordenador do “Exército do Lula”, canal do WhatsApp com 10 milhões de membros para mobilização digital em favor do petista, o deputado foi apontado como um dos principais responsáveis pela virada sobre Flávio Bolsonaro (PL).

Com o sucesso da reeleição, Janones passou a ser cotado para assumir uma pasta no governo, como a Secretaria de Comunicação Social (Secom) ou uma nova secretaria especial para comunicação digital, que teria status de ministério.

No entanto, ele descartou o movimento na semana passada, dizendo em entrevista à TV Globo que “está cravado” e continuará na Câmara dos Deputados, “representando o povo”.

Alexandre Silveira

Já Silveira está no primeiro escalão do atual governo desde o início, em janeiro de 2023, quando assumiu o Ministério de Minas e Energia (MME). Além das atribuições próprias da pasta, ele oferece interlocução no Congresso por ser membro do PSD, partido de cuja fundação participou e presidiu em Minas Gerais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A manutenção do pessedista no MME ainda é incerta para o quarto mandato de Lula. Entretanto, não há dúvidas de que ele seguirá no entorno do petista e terá um cargo de peso a partir do próximo ano.

Comitiva de Lula