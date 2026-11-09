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COP31

Janones e Silveira integram comitiva de Lula na Turquia

Davi Alcolumbre e Hugo Motta descartaram convite do presidente e seguem no Brasil

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
09/11/2026 18:01 - atualizado em 09/11/2026 18:44

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André Janones e Alexandre Silveira com Lula
Dupla mineira participa da comitiva da COP31 crédito: Reprodução/Instagram e Tauan Alencar/MME

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou nesta segunda-feira (9/11) para a Turquia para participar da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31). Ao lado dele, estão dois mineiros: o deputado federal André Janones (Rede) e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD).

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Outros ministros vão participar da viagem: João Paulo Capobianco (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), André de Paula (Agricultura e Pecuária), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência) e Alexandre Padilha (Saúde). Marina Silva (Rede), ex-ministra do Meio Ambiente, já está na Turquia.

O grupo também inclui o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, Mauricio Carvalho Lyrio; o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante; o presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller e o assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim.

O Brasil sediou a última edição da COP, em Belém (PA). O presidente e a secretária-executiva da 30ª edição da conferência, André Corrêa do Lago e Ana Toni, completam a comitiva.

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não viajaram. Eles foram convidados por Lula, que busca aproximação visando governabilidade no próximo mandato, mas ficaram no Brasil.

Janones

Janones ganhou força no entorno do presidente após o segundo turno da eleição. Coordenador do “Exército do Lula”, canal do WhatsApp com 10 milhões de membros para mobilização digital em favor do petista, o deputado foi apontado como um dos principais responsáveis pela virada sobre Flávio Bolsonaro (PL).

Com o sucesso da reeleição, Janones passou a ser cotado para assumir uma pasta no governo, como a Secretaria de Comunicação Social (Secom) ou uma nova secretaria especial para comunicação digital, que teria status de ministério.

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No entanto, ele descartou o movimento na semana passada, dizendo em entrevista à TV Globo que “está cravado” e continuará na Câmara dos Deputados, “representando o povo”.

Alexandre Silveira

Já Silveira está no primeiro escalão do atual governo desde o início, em janeiro de 2023, quando assumiu o Ministério de Minas e Energia (MME). Além das atribuições próprias da pasta, ele oferece interlocução no Congresso por ser membro do PSD, partido de cuja fundação participou e presidiu em Minas Gerais.

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A manutenção do pessedista no MME ainda é incerta para o quarto mandato de Lula. Entretanto, não há dúvidas de que ele seguirá no entorno do petista e terá um cargo de peso a partir do próximo ano.

Comitiva de Lula

  • André Janones (Rede) — deputado federal;
  • Alexandre Silveira (PSD) — ministro de Minas e Energia;
  • João Paulo Capobianco — ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima;
  • Fernanda Machiaveli — ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;
  • Márcio Elias Rosa — ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;
  • Guilherme Boulos (Psol) — ministro da Secretaria-Geral da Presidência;
  • Alexandre Padilha (PT) — ministro da Saúde;
  • Marina Silva (Rede) — ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima;
  • Aloizio Mercadante (PT) — presidente do BNDES;
  • Laudemir Müller - presidente da ApexBrasil;
  • Celso Amorim (PT) — assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais;
  • Mauricio Carvalho Lyrio — secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores.
  • André Corrêa do Lago — presidente da COP30;
  • Ana Toni — secretária-executiva da COP30;

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