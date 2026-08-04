EUA revogam visto de embaixadora do Brasil em Washington
Segundo o Departamento de Estado norte-americano, medida é retaliação à demora na concessão do agréement para Daniel Perez como novo embaixador dos EUA em Brasília
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O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (4/8) a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti.
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A decisão foi comunicada pelo Departamento de Estado norte-americano, que atribuiu a medida ao que classificou como demora do governo brasileiro em conceder o "agréement", autorização diplomática necessária, para a nomeação de Daniel Perez como novo embaixador dos EUA em Brasília.
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O "Correio Braziliense" adiantou, na semana passada, que integrantes do governo brasileiro haviam sido alertados de uma possível retaliação pela negativa de vistos a Riley Barnes e Samuel Samson, funcionários de alto escalão do governo estadunidense, que seriam enviados para observar as eleições. O governo avaliou que os dois fariam, na realidade, ataques para descredibilizar o sistema eleitoral.