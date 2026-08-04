EUA revogam visto de embaixadora do Brasil em Washington

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (4/8) a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

A decisão foi comunicada pelo Departamento de Estado norte-americano, que atribuiu a medida ao que classificou como demora do governo brasileiro em conceder o "agréement", autorização diplomática necessária, para a nomeação de Daniel Perez como novo embaixador dos EUA em Brasília.

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O "Correio Braziliense" adiantou, na semana passada, que integrantes do governo brasileiro haviam sido alertados de uma possível retaliação pela negativa de vistos a Riley Barnes e Samuel Samson, funcionários de alto escalão do governo estadunidense, que seriam enviados para observar as eleições. O governo avaliou que os dois fariam, na realidade, ataques para descredibilizar o sistema eleitoral.

Segundo a justificativa apresentada por Washington, a revogação do visto da diplomata brasileira ocorre em resposta ao impasse envolvendo a indicação do representante norte-americano no Brasil, elevando a tensão diplomática entre os dois países. Até o momento, o governo brasileiro não se manifestou oficialmente sobre a decisão.

Embaixadora não foi expulsa

O Departamento de Estado ressaltou que a medida não representa a expulsão de Maria Luiza Ribeiro Viotti do território norte-americano. De acordo com o governo dos EUA, a embaixadora poderá continuar no país, embora seu visto tenha sido invalidado.

A pasta também informou que a autorização de entrada poderá ser restabelecida caso o governo brasileiro conceda o agréement necessário para a nomeação de Daniel Perez como novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil.



