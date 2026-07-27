Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Brasil recorre à OMC por tarifas dos Estados Unidos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/07/2026 22:54

compartilhe

SIGA

O Brasil apresentou nesta segunda-feira um pedido de consultas aos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC), pelas tarifas comerciais americanas aplicadas a vários produtos brasileiros, anunciou o Ministério das Relações Exteriores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O governo americano impôs neste mês tarifas ao Brasil que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou como uma tentativa de exercer influência política a menos de três meses das eleições presidenciais.

"O Brasil apresentou um pedido de consultas aos Estados Unidos no âmbito do sistema de solução de controvérsias da OMC", diz o comunicado. O texto acrescenta que o país "considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis" com as regras do comércio internacional.

O pedido de consultas a outro país antecede a eventual abertura de um julgamento sobre o caso no âmbito da OMC.

No ano passado, o Brasil tomou a mesma medida, quando Washington impôs outro conjunto de tarifas de 50% em retaliação ao julgamento que levou à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), pai do candidato Flávio Bolsonaro, adversário de Lula na disputa eleitoral. Essa primeira punição tarifária foi revertida em grande parte.

Lula afirma que Flávio, aliado de Trump, incentivou a pressão tarifária americana em ano eleitoral, o que o senador nega.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ffb/mel/lb

Tópicos relacionados:

brasil comercio diplomacia eleicoes eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay