Brasil recorre à OMC por tarifas dos Estados Unidos

O Brasil apresentou nesta segunda-feira um pedido de consultas aos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC), pelas tarifas comerciais americanas aplicadas a vários produtos brasileiros, anunciou o Ministério das Relações Exteriores.

O governo americano impôs neste mês tarifas ao Brasil que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou como uma tentativa de exercer influência política a menos de três meses das eleições presidenciais.

"O Brasil apresentou um pedido de consultas aos Estados Unidos no âmbito do sistema de solução de controvérsias da OMC", diz o comunicado. O texto acrescenta que o país "considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis" com as regras do comércio internacional.

O pedido de consultas a outro país antecede a eventual abertura de um julgamento sobre o caso no âmbito da OMC.

No ano passado, o Brasil tomou a mesma medida, quando Washington impôs outro conjunto de tarifas de 50% em retaliação ao julgamento que levou à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), pai do candidato Flávio Bolsonaro, adversário de Lula na disputa eleitoral. Essa primeira punição tarifária foi revertida em grande parte.

Lula afirma que Flávio, aliado de Trump, incentivou a pressão tarifária americana em ano eleitoral, o que o senador nega.

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