Lula diz que Brasil precisa estar preparado para proteger soberania

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender, nesta sexta-feira (24/7), o aumento dos investimentos na área de Defesa e afirmou que o Brasil deve manter suas Forças Armadas preparadas para garantir a proteção do território nacional. A declaração foi feita durante visita às unidades industriais da Avibras Aeroco, em Jacareí (SP), um dia após os EUA anunciarem sobretaxa de 12,5%.

Ao discursar, o petista reiterou que o Brasil tem a paz como princípio, mas afirmou que isso não elimina a necessidade de fortalecer a capacidade militar do país.

Segundo o presidente, as Forças Armadas devem estar preparadas não apenas em efetivo, mas também em armamentos, conhecimento científico e tecnologia. "Também quero (as Forças Armadas) bem preparadas do ponto de vista do poderio, de armamento, de conhecimento científico e tecnológico, para que a gente possa andar de cabeça erguida. Sem nenhuma arrogância, falando em paz, mas preparado para não deixar ninguém meter nariz nesse país", declarou.

A fala reforça uma linha de discurso adotada por Lula nos últimos dias, marcada pela defesa da soberania nacional e da ampliação dos investimentos em Defesa. O tema deve ganhar destaque durante a campanha pela reeleição neste ano.

Durante o pronunciamento, o presidente afirmou que o Brasil precisa estar preparado para responder a eventuais ameaças, lembrando que conflitos não oferecem tempo para preparação. Ele citou a invasão do Brasil pelo Paraguai para defender a necessidade de planejamento permanente na área de Defesa.

Lula também destacou o potencial estratégico do país, mencionando as reservas de minerais críticos, terras raras, a Amazônia e a dimensão da população brasileira como fatores que justificam maior atenção ao setor. "Temos que cuidar da Defesa, esse país é muito poderoso. A gente ainda não sabe a riqueza de minerais críticos e terras raras desse país", afirmou.

Na sequência, o presidente criticou a visão de que investimentos militares seriam desnecessários e comparou as Forças Armadas à crença em Deus para defender a importância da preparação. "A gente tem a maior floresta do mundo como reserva, 214 milhões de pessoas pra tomar conta, precisamos levar em conta que a Defesa é séria. Se vai conversar com algumas pessoas, acham que não precisa gastar dinheiro com Forças Armadas, não precisamos disso. Sempre digo que as Forças Armadas não são Deus. Pode não acreditar, mas quando tiver a primeira dor de barriga vai dizer 'Ai meu Deus'", disse.

Nos discursos recentes, Lula tem sustentado que o Brasil não pretende participar de guerras, mas precisa manter capacidade de defesa para preservar sua soberania diante de possíveis ameaças.

Tarifaço

O governo dos Estados Unidos anunciou, nessa quinta-feira (23/7), nova sobretaxa ao Brasil numa lista de 60 parceiros comerciais com tarifas adicionais de 10% a 12,5%, em mais um episódio do tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump. Esses parceiros representam 99,4% das importações norte-americanas e passam a ser taxados sob a alegação de que não adotaram práticas contra a importação de bens produzidos em países que praticam, total ou parcialmente, trabalho forçado.

Logo após o anúncio do Gabinete do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), o governo brasileiro rechaçou a medida e afirmou que irá acionar a Lei da Reciprocidade.

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"Tendo em vista o caráter completamente arbitrário e injustificado das tarifas anunciadas contra o Brasil, iniciaremos imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e levaremos o tema ao mecanismo de solução de controvérsias da OMC", informou a nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República. (Colaborou Rosana Hessel)