Nunes Marques descarta suspeição para julgar casos do Master no STF

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem sinalizado a interlocutores que não pretende se declarar suspeito para julgar processos envolvendo Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Apesar de ter o nome citado em mensagens apreendidas pela Polícia Federal (PF), o magistrado avalia que a relação com o banqueiro não representa impedimento para sua atuação na Corte.

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A posição contrasta com a adotada em setembro, quando Nunes Marques decidiu não participar de um julgamento sobre conversas entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. À época, justificou a suspeição pelo fato de presidir o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), diante da possibilidade de desdobramentos na esfera eleitoral. Com o fim das eleições, passou a considerar que não há motivos para permanecer afastado dos processos.

A interlocutores, o ministro reconheceu ter conhecido Vorcaro em um evento na residência do ex-ministro Fábio Faria, em Brasília. Argumentou, no entanto, que mantém contato com empresários de diferentes setores e que “essas relações não podem afastar o juiz da causa”.

O posicionamento ocorre em meio às revelações sobre a proximidade de integrantes do Supremo com o ex-banqueiro. Segundo a revista Piauí, mensagens obtidas pela PF indicam que Vorcaro teria custeado uma festa com chef de cozinha e profissionais do sexo supostamente destinada a Nunes Marques. Em outro diálogo, de outubro de 2024, o então diretor jurídico do Master, Luiz Rennó, comemorou uma decisão favorável ao banco e encaminhou o contato de Kevin Marques, filho do ministro, acompanhado da mensagem: “Dominado aqui”.

Nunes Marques integra a Segunda Turma do STF, colegiado que analisava recursos dos processos do Master sob relatoria de André Mendonça. Com os procedimentos sob responsabilidade do presidente da Corte, Edson Fachin, ministros passaram a defender que os julgamentos sejam realizados pelo plenário, ampliando a participação dos magistrados nas decisões.



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Em paralelo, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, determinou a elaboração de novos relatórios, restritos à descrição das mensagens encontradas no celular de Vorcaro. A medida também alcança diálogos que citam outros ministros do Supremo. Nos bastidores da Corte, o avanço das investigações reacendeu o debate sobre os limites das relações entre magistrados e empresários com interesses em processos judiciais.