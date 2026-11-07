Flávio: Nunes Marques 'não sabe do que está falando' sobre eleição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse ao jornal norte-americano The Washington Post que o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, "não sabe do que está falando" ao dizer que as eleições no Brasil foram justas e ao reconhecer a vitória do presidente Lula (PT).

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"Eu garanto a vocês que ele não sabe do que está falando", disse Flávio ao jornal. O senador, derrotado por uma diferença de 4,4 milhões de votos no segundo turno, concedeu entrevistas, nos últimos dias, também ao The New York Times e à Folha.

Ao Post, reafirmou, sem apresentar provas, a tese de que houve fraude eleitoral. "Nem eu, nem vocês, nem ninguém que esteja assistindo, nem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral pode afirmar com 100% de certeza que não houve fraude."

Nunes Marques confirmou a reeleição de Lula no fim da noite de 25 de outubro, data do segundo turno, após a apuração dos votos. Ele telefonou tanto para Lula quanto para Flávio para comunicar o resultado. A reportagem destaca que o ministro foi indicado ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio.

Na conversa com o Post, Flávio não detalhou planos para o futuro próximo. "Ainda é muito cedo para tomar qualquer decisão definitiva", afirmou. "Mas, obviamente, o que preciso fazer agora é regularizar minha situação imigratória e, bem, pensar no que vou fazer."

Flávio manteve o silêncio acerca da rota que usou para a fuga do Brasil. "Nunca vou falar sobre o caminho que fiz", afirmou, repetindo frase dita ao jornal The New York Times.

O Post citou uma fonte, um integrante da área de segurança brasileira, que disse, sob condição de anonimato, que a polícia investiga se uma rede de agentes americanos, argentinos e israelenses ajudou o senador a deixar o país.

O senador recebeu a equipe do jornal de Washington, capital dos Estados Unidos, em um espaço de coworking em Aventura, ao norte de Miami, na Flórida. O texto afirma que Flávio passa por um choque mental e físico, vivendo em um país onde fala pouco do idioma, sem certeza se conseguirá voltar ao Brasil.

Na entrevista, disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, "está convencido de que o Brasil não é mais uma democracia plena".

Flávio disse ao jornal que um dos motivos para ir aos EUA foi para poder sustentar a tese de fraude sem medo de ser preso.

Como exemplo de que as instituições brasileiras não funcionam, ele citou os caminhos diferentes do pai e de Trump. Os dois contestaram, sem provas, derrotas eleitorais e foram acusados de incitar ataques violentos para tentar reverter o resultado, mas só Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, acabou preso. Trump voltou ao poder.

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"As instituições americanas ainda funcionam. Já no Brasil, deixaram de funcionar", disse Flávio.

