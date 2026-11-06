Celular de Vorcaro registra 316 interações com Moraes meses antes de prisão

CÉZAR FEITOZA, NATÁLIA PORTINARI E FABIO SERAPIÃO - UOL, None (FOLHAPRESS) - O celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro registra 316 interações entre ele e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), nos dois meses que antecederam a prisão do dono do Banco Master, revela levantamento feito pelo UOL.

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Até então, só havia conhecimento de 52 mensagens enviadas por Vorcaro a Moraes por meio de prints de textos escritos no bloco de notas.

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O material expõe, pela primeira vez, o teor de parte da conversa mantida pelos dois pelo WhatsApp e mostra a relação de intimidade cultivada pelo magistrado com o banqueiro. "Obrigado amigo. Nem dá pra perceber que não sou eu rsrs", escreveu Moraes em uma legenda de imagem enviada a Vorcaro em 24 de outubro de 2025.

O conteúdo foi apagado por uma funcionalidade do WhatsApp que permite deletar mensagens 24 horas após seu envio. O UOL conseguiu recuperar o teor de interações entre Vorcaro e Moraes a partir da análise de bancos de dados secundários mantidos pelo WhatsApp no celular de Vorcaro (entenda a técnica abaixo), apreendido pela PF (Polícia Federal) em 17 de novembro de 2025.

São classificadas como interações mensagens, fotos, chamadas, ligações perdidas e outros avisos do sistema. Além das 316 interações, o UOL identificou dois outros registros: um aviso de que a conversa é criptografada e outro indicando que foi acionado o mecanismo de mensagens temporárias de 24 horas.

Um sistema do próprio iPhone registra o envio de cada mensagem para fazer uma seleção de contatos frequentes e otimizar a experiência do dono do celular. Esse banco mostra que Vorcaro enviou 187 mensagens para o ministro do Supremo de 17 de setembro a 17 de novembro de 2025.

Os outros 129 registros na conversa são relativos a mensagens de Alexandre de Moraes e avisos do sistema. Há mensagens em texto, mídias e imagens de visualização única. Uma parte considerável do material não é recuperável somente pela extração do celular de Vorcaro.

O ministro Alexandre de Moraes e a defesa de Vorcaro foram procurados, mas não se manifestaram. Os advogados do banqueiro tentam lançar dúvidas no Supremo sobre a integridade do celular de Vorcaro, com teses sobre a quebra da cadeia de custódia do aparelho. A cadeia de custódia também é questionada por Moraes.

A defesa chama o relatório da PF sobre as conversas de mentiroso e diz que foi produzido como uma "vingança" pela sua atuação nos processos sobre a tentativa de golpe de Estado.

AS MENSAGENS

Quando uma mensagem temporária expira, o WhatsApp apaga o registro dela no seu banco de dados principal. O aplicativo, porém, mantém diversos bancos secundários e espalha pedaços de informação em cada um deles. O UOL recuperou mensagens por meio de um garimpo nesses dados de bancos de dados secundários.

Vorcaro apagou toda a conversa com o ministro Alexandre de Moraes em setembro de 2025. Essa ação do banqueiro dificulta o rastreamento de mensagens anteriores. No dia 17 de setembro, a conversa foi retomada.

O UOL identificou 69 mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes nos dois meses que antecederam a prisão do banqueiro. A maioria (52) é de mensagens secretas enviadas por Vorcaro e já identificadas pela PF: ele escrevia o texto em um bloco de notas, fazia a captura da tela e enviava como imagem de visualização única para o ministro.

Foram recuperadas outras 17 mensagens inéditas. Elas reforçam os sinais de proximidade entre Vorcaro e Moraes e mostram acertos para um encontro três dias antes da prisão do banqueiro.

A primeira mensagem ficou guardada em um banco de dados que mantém "tokens de denúncias" ?uma cópia de mensagens recebidas que ficam guardadas caso o usuário denuncie a conversa.

Trata-se da mensagem de 24 de outubro de 2025. "Obrigado amigo. Nem dá pra perceber que não sou eu rsrs", escreveu Moraes como legenda de uma imagem não recuperada.

As demais mensagens estão armazenadas em um banco de dados do WhatsApp chamado "ChatSearchV5f". Ele serve como um índice de busca dentro do aplicativo para procurar palavras-chave. Esse banco passa por limpeza de tempos em tempos.

Nesse banco de dados, as mensagens aparecem com as palavras embaralhadas. A PF enfrentou essa mesma dificuldade ao analisar o celular do tenente-coronel Mauro Cid, na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Em casos semelhantes, os investigadores colocam as frases em uma ordem que faça sentido.

Um exemplo: o banco guarda uma mensagem de Vorcaro para Moraes no dia 28 de outubro de 2025. Ela aparece com a ordem embaralhada ?"bem opa tudo". A leitura mais provável da mensagem é "opa tudo bem".

Considerando a leitura provável, estas são as mensagens encontradas:

28.out.2025, 11h03: Vorcaro escreveu: "Opa tudo bem?"

28.out.2025, 11h43: Vorcaro escreveu: "Boa, tinha esquecido disso. Sorte aí"

28.out.2025, 11h44: Moraes escreveu: "Obrigado "

6.nov.2025, 16h20: Moraes escreveu: "Boa tarde"

6.nov.2025, 16h20: Vorcaro escreveu: "Opa"

12.nov.2025, 20h42: Vorcaro escreveu: "Show"

12.nov.2025, 20h48: Moraes escreveu: "Não basta ser pai, tem de participar rsrs"

12.nov.2025, 21h11: Vorcaro escreveu: "Você é paizão"

12.nov.2025, 21h11: Vorcaro escreveu: "Manda abraço pra todos"

12.nov.2025, 21h12: Moraes escreveu: "Pode deixar"

14.nov.2025, 13h24: Moraes escreveu: "Me avise quando pousar"

14.nov.2025, 13h25: Vorcaro escreveu: "Ok"

14.nov.2025, 13h25: Vorcaro escreveu: "Em voo"

14.nov.2025, 14h32: Moraes escreveu: "Chegou?"

14.nov.2025, 14h35: Vorcaro escreveu: "Agora pousei"

14.nov.2025, 14h46: Moraes escreveu: "A caminho então"

CONTEXTO

Informações adicionais do celular de Vorcaro e o relatório da PF com as conversas utilizando o bloco de notas ajudam a entender o contexto de ao menos dois trechos dessas conversas inéditas.

No dia 12 de novembro de 2025, uma quarta-feira, Alexandre de Moraes estava em Brasília e Vorcaro, em São Paulo. O banqueiro enviou mensagens secretas para o ministro do Supremo na véspera sugerindo um encontro dos dois à noite.

"Opa tudo bem? Amanha a noite como esta?", enviou Vorcaro às 20h44 de 11 de novembro.

Não é possível saber a resposta de Moraes. No dia seguinte, pela manhã, o banqueiro voltou a escrever às 8h55: "Nao quero atrapalhar programa familia! Podemos falar outro dia!"

Foi nesse contexto que as mensagens de texto foram enviadas à noite, com Vorcaro elogiando o papel paternal de Alexandre de Moraes ?pai de dois jovens advogados que trabalham no escritório chefiado por sua esposa, Viviane Barci de Moraes.

O encontro ficou para 14 de novembro, três dias antes da prisão de Vorcaro. O banqueiro viajou de São Paulo a Brasília em seu jato particular. Decolou no início da tarde e foi direto para sua casa no Lago Sul, região nobre da capital federal, com seu motorista, ouvindo música country americana nos fones de ouvido bluetooth.

As novas mensagens reforçam a suspeita de que Alexandre de Moraes foi ao encontro do banqueiro naquele dia 14 de novembro.

BLOCO DE NOTAS

A PF enviou ao Supremo no fim de agosto um relatório contendo 52 mensagens secretas enviadas por Vorcaro a Moraes. Vorcaro usava um método para dificultar o rastreamento das comunicações: escrevia em um bloco de notas, fazia a captura da tela e enviava como imagem de visualização única pelo WhatsApp.

O UOL conseguiu refazer o caminho descrito pela PF e identificou as mesmas 52 mensagens secretas. O mesmo modelo foi usado para se comunicar com o senador Flávio Bolsonaro na véspera da prisão de Vorcaro, como revelou o UOL.

As mensagens mostram Vorcaro aflito com a possibilidade de sofrer medidas da PF e do Banco Central. Ele pede ajuda de Moraes para "reverter isso com Paulo [Gonet] ou Andrei [Rodrigues]", chefes da PGR (Procuradoria-Geral da República) e da PF.

A dinâmica da conversa sugere que Vorcaro buscava obter informações sensíveis com o magistrado. "Se o Andrei conseguir atrasar para putra (sic) semana, pois tem feriado, o banco nao quebra. Tenta chamar ele e sensibilizar isso se achar possivel", escreveu Vorcaro.

O banqueiro também perguntou a Moraes, na véspera de sua prisão, se o ministro achava que existia "alguma chance disso acontecer amanha de manha". Antes, perguntou ao ministro se ele "acha que segunda ja tenho que estar fora".

A relação entre os dois começou em dezembro de 2023. Vorcaro contratou o escritório de advocacia da esposa do ministro por quase R$ 130 milhões, mas o celular do banqueiro mostra uma relação de proximidade maior com Moraes do que com Viviane.

Os diálogos são analisados pelo STF, que deve decidir ainda este ano se abre uma investigação contra Moraes pela relação suspeita que mantinha com Vorcaro.

DEFESA

Em sua defesa no Supremo, Alexandre de Moraes chamou o relatório da PF de mentiroso, levantou dúvidas sobre a cadeia de custódia do celular de Vorcaro e disse que o relatório foi produzido como uma "vingança" pela sua atuação nos processos sobre a tentativa de golpe de Estado.

"As ilações absurdas, que foram divulgadas como SUPOSTOS DIÁLOGOS entre Daniel Vorcaro e o Ministro Alexandre de Moraes, SIMPLESMENTE NÃO EXISTIRAM. NÃO EXISTE DIÁLOGO, que pressupõem (sic) a existência de dois interlocutores, pois não há UMA ÚNICA MENSAGEM OU BLOCO DE NOTAS COM O TEXTO DE MENSAGENS DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES", escreveu o ministro.

"REPITO: NÃO FORAM LOCALIZADAS EM CONVERSAÇÃO ALGUMA NO WHATZAAP (sic). NÃO EXISTE NENHUMA CORRESPONDÊNCIA EFETIVA COM MENSAGEM REALMENTE ACHADAS NO WHATZAP (sic)", escreveu o ministro, em caixa alta.

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Em notas anteriores à imprensa, o ministro negou que tenha trocado mensagens com Daniel Vorcaro e negou ser o destinatário das imagens do bloco de notas. "Apesar da farsa montada e divulgada, não existe absolutamente nada e todos sabem a motivação político-eleitoral desses criminosas (sic) mentiras. VINGANÇA. Está muito clara a tentativa de vingança dos aliados daqueles que tentaram acabar com a Democracia e o Estado de Direito e foram condenados pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL", completou.