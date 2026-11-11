Na COP31, Lula diz que agenda climática perdeu espaço para guerras

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quarta-feira (11/11), a perda de espaço da agenda climática nas discussões internacionais e afirmou que os líderes mundiais passaram a priorizar guerras e disputas comerciais em detrimento do combate ao aquecimento global.

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Durante discurso na abertura da Cúpula de Líderes da COP31, em Antália, na Turquia, o petista defendeu o fortalecimento da cooperação internacional e apresentou cinco prioridades do Brasil para enfrentar as mudanças climáticas.

“Passamos a falar mais de armas e tarifas do que sobre a vivência das futuras gerações”, iniciou Lula. Segundo o presidente, o avanço de conflitos internacionais e as preocupações econômicas têm dificultado a construção de compromissos para enfrentar a crise ambiental.

“A transição energética passou a ser vista por alguns como um empecilho à segurança e à prosperidade das nações. Com as guerras e a inflação batendo à porta hoje, fica mais difícil pensar na catástrofe climática de amanhã”, afirmou.

Lula também criticou o enfraquecimento das discussões ambientais em fóruns internacionais, como o G7 e o G20. Na avaliação do presidente, o impulso obtido durante a COP30, realizada em Belém, no Pará, no ano passado, perdeu força ao longo de 2026.

“Há um ano, o planeta saiu da COP30 revigorado. O coração da Amazônia pulsou com a maior participação popular da história das conferências do clima”, disse. “Mas, no percurso de Belém a Antália, esse ímpeto arrefeceu. No início deste ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais”, acrescentou.

O presidente também saiu em defesa das instituições multilaterais e criticou os ataques às evidências científicas sobre o aquecimento global. Segundo ele, o enfraquecimento dos acordos internacionais compromete a capacidade dos países de enfrentar os efeitos das mudanças climáticas.

“Sabotar o regime climático é destruir o que o sistema multilateral tem de melhor. Mas a falta de consenso não pode se tornar um obstáculo para o avanço. Em tempos de polarização, a diplomacia precisa saber abrir janelas onde portas se fecham”, sustentou.

Cinco prioridades para o clima

Durante o pronunciamento, Lula apresentou cinco mensagens relacionadas às iniciativas ambientais impulsionadas pelo Brasil. A primeira delas trata dos três mapas do caminho estabelecidos como legado da COP30, voltados à ampliação do financiamento climático, à transição energética e ao combate ao desmatamento.

Entre os objetivos, está assegurar que o financiamento climático internacional alcance US$ 1,3 trilhão por ano. O presidente anunciou que o Brasil também adotará planos nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação florestal.

“O Brasil vai fazer sua parte, adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta”, afirmou.

A segunda prioridade apresentada foi o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo destinado a financiar a conservação das florestas tropicais. Lula afirmou que a iniciativa recebeu apoio de dezenas de países e está próxima de reunir os investimentos necessários para iniciar suas operações.

O terceiro ponto foi a necessidade de ampliar as metas de redução das emissões de gases de efeito estufa. O presidente citou projeções do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e alertou que, mesmo com o cumprimento dos compromissos atuais, a temperatura média global poderá aumentar até 2,8°C. “É imperativo pensar em novas estratégias para acelerar a transição energética”, declarou.

Lula também destacou propostas para ampliar a eletrificação, reduzir a geração de resíduos e incentivar o uso de combustíveis sustentáveis. Segundo ele, o Brasil tem demonstrado que o crescimento econômico pode ocorrer simultaneamente à redução das emissões.

Desmatamento e cooperação internacional

Na quarta mensagem, o presidente destacou a preservação das florestas e apresentou resultados das políticas brasileiras de combate ao desmatamento. De acordo com os números citados por Lula, a área desmatada na Amazônia caiu 71% entre 2022 e 2026. “O Brasil segue liderando pelo exemplo. O desmatamento teve uma diminuição histórica em todos os nossos biomas”, afirmou.

A quinta prioridade foi o fortalecimento da cooperação internacional para a proteção da Amazônia. Lula mencionou a retomada do Fundo Amazônia, em 2023, e destacou a aprovação de projetos destinados a municípios da região. Segundo o presidente, os investimentos aprovados no ano passado beneficiaram três em cada quatro municípios amazônicos. Ele defendeu a participação de países parceiros no financiamento de iniciativas ambientais e afirmou que a colaboração internacional pode produzir resultados concretos nas comunidades locais.

Justiça climática e eleições

Na parte final do discurso, Lula relacionou o enfrentamento das mudanças climáticas às desigualdades sociais e econômicas. O presidente defendeu que os países desenvolvidos assumam maior responsabilidade pelo financiamento de políticas ambientais, considerando sua contribuição histórica para as emissões de gases de efeito estufa.

“A crise climática é também uma crise de injustiça. De injustiça de classe, de gênero e raça. Injustiça entre os países”, afirmou. “Os países ricos se desenvolveram às custas do planeta e devem cumprir seus compromissos”, acrescentou.

O petista também fez referência ao resultado da eleição presidencial no Brasil, na qual foi reeleito, e associou a vitória à defesa da democracia e das políticas de preservação ambiental.

“Em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia. Confrontou aqueles que negam as evidências da ciência, que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo”, declarou.

“Não foi o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato. Foi a escolha de um projeto de nação que tenha sustentabilidade como pilar”, afirmou.

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Ao encerrar o pronunciamento, Lula defendeu que os compromissos ambientais sejam acompanhados de participação popular e responsabilidade política. “Eles mostraram que a luta contra a mudança do clima vai além dos salões diplomáticos. Ela é travada pelo voto de cada mulher, de cada homem que deseja fazer a diferença”, concluiu.