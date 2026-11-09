Assine
overlay
Início Internacional
MEIO-AMBIENTE

COP31 começa hoje na Turquia com foco em energia limpa e acordos globais

Encontro histórico reúne quase 200 países para acelerar a transição ecológica; saiba o que esperar das novas metas de financiamento e do futuro verde

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
09/11/2026 08:12 - atualizado em 09/11/2026 08:12

compartilhe

×
COP31 começa hoje na Turquia com foco em energia limpa e acordos globais
A COP31, conferência do clima da ONU acontece em Antalya, na Turquia, para discutir ações climáticas crédito: Divulgação

A 31ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP31, começa nesta segunda-feira (9), em Antália, na Turquia. O encontro reúne representantes de quase 200 países, cientistas, ambientalistas, empresários e integrantes da sociedade civil até 20 de novembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As negociações buscam acordos internacionais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ampliar o financiamento climático e ajudar as populações a enfrentar os impactos do aquecimento global. Entre os temas centrais estão a redução da dependência de petróleo, gás e carvão.

Leia Mais

A conferência apresenta um modelo inédito na liderança: a Turquia ocupa a presidência oficial, enquanto a Austrália conduz as negociações entre os países. Na abertura dos trabalhos, o Brasil entrega formalmente a presidência da COP30, exercida desde o encontro realizado em Belém, em novembro do ano passado.

Os negociadores brasileiros pretendem manter a atuação em torno dos chamados "mapas do caminho". Apresentados na última terça-feira (3), os documentos sugerem medidas para diminuir o uso de combustíveis fósseis e interromper a destruição das florestas até 2030.

Estrutura e divisão do evento

Realizada no Antalya Expo Center, no sul da Turquia, a COP31 organiza os trabalhos em dois espaços principais:

  • Zona Azul: espaço oficial da ONU destinado a negociações, reuniões entre governos, discursos de líderes mundiais e eventos em pavilhões, com entrada restrita a credenciados.

  • Zona Verde: local voltado para atividades abertas à sociedade, com debates, exposições e apresentações de iniciativas climáticas.

Cronograma e presença de líderes

Os primeiros dias da conferência concentram reuniões técnicas e apresentações de propostas. A Cúpula de Líderes ocorre na quarta (11) e na quinta-feira (12), com discursos e agendas políticas entre chefes de Estado e de governo.

O presidente Lula deve participar das atividades. A previsão de comparecimento inclui também o presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an, e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Na segunda semana, ministros e representantes de alto nível assumem as conversas para tentar resolver impasses. O evento, realizado anualmente desde 1995 e suspenso apenas em 2020 por causa da pandemia, prevê a conclusão dos acordos até 20 de novembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

australia brasil lula meio-ambiente turquia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay