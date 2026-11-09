COP31 começa hoje na Turquia com foco em energia limpa e acordos globais

A 31ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP31, começa nesta segunda-feira (9), em Antália, na Turquia. O encontro reúne representantes de quase 200 países, cientistas, ambientalistas, empresários e integrantes da sociedade civil até 20 de novembro.

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As negociações buscam acordos internacionais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ampliar o financiamento climático e ajudar as populações a enfrentar os impactos do aquecimento global. Entre os temas centrais estão a redução da dependência de petróleo, gás e carvão.

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A conferência apresenta um modelo inédito na liderança: a Turquia ocupa a presidência oficial, enquanto a Austrália conduz as negociações entre os países. Na abertura dos trabalhos, o Brasil entrega formalmente a presidência da COP30, exercida desde o encontro realizado em Belém, em novembro do ano passado.

Os negociadores brasileiros pretendem manter a atuação em torno dos chamados "mapas do caminho". Apresentados na última terça-feira (3), os documentos sugerem medidas para diminuir o uso de combustíveis fósseis e interromper a destruição das florestas até 2030.

Estrutura e divisão do evento

Realizada no Antalya Expo Center, no sul da Turquia, a COP31 organiza os trabalhos em dois espaços principais:

Zona Azul: espaço oficial da ONU destinado a negociações, reuniões entre governos, discursos de líderes mundiais e eventos em pavilhões, com entrada restrita a credenciados.

Zona Verde: local voltado para atividades abertas à sociedade, com debates, exposições e apresentações de iniciativas climáticas.

Cronograma e presença de líderes

Os primeiros dias da conferência concentram reuniões técnicas e apresentações de propostas. A Cúpula de Líderes ocorre na quarta (11) e na quinta-feira (12), com discursos e agendas políticas entre chefes de Estado e de governo.

O presidente Lula deve participar das atividades. A previsão de comparecimento inclui também o presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an, e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Na segunda semana, ministros e representantes de alto nível assumem as conversas para tentar resolver impasses. O evento, realizado anualmente desde 1995 e suspenso apenas em 2020 por causa da pandemia, prevê a conclusão dos acordos até 20 de novembro.

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