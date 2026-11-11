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MEIO AMBIENTE

Lula participa da abertura da COP31 na Turquia nesta quarta-feira

Presidente brasileiro é o terceiro a discursar na Cúpula de Líderes, após Recep Tayyip Erdo?an e António Guterres

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Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/11/2026 07:44

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Lula na cop31
O encontro reúne líderes internacionais no âmbito da conferência das Nações Unidas dedicada às discussões sobre mudanças climáticas crédito: Reprodução/YouTube

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta quarta-feira (11/11), da abertura da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), realizada em Antália, na Turquia. O chefe do Executivo brasileiro é o terceiro a discursar na cerimônia, depois do presidente turco, Recep Tayyip Erdoan, e do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

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A cerimônia de abertura estava prevista para começar por volta das 6h, no horário de Brasília. O encontro reúne líderes internacionais no âmbito da conferência das Nações Unidas dedicada às discussões sobre mudanças climáticas.

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Tópicos relacionados:

cop3 cop31 lula turquia

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