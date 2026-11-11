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Os dois nomes favoritos de Lula para assumir o Ministério da Fazenda

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, aliados apostam que presidente vai definir o nome antes de dezembro

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Repórter
11/11/2026 10:33 - atualizado em 11/11/2026 10:34

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Os dois nomes favoritos de Lula para assumir o Ministério da Fazenda
Edifício do Ministério da Fazenda, pasta que aguarda a definição do novo titular pelo presidente Lula crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve começar a tratar com mais seriedade da montagem do novo ministério assim que voltar da viagem internacional que faz nesta semana, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. De acordo com a coluna, aliados próximos apostam que, desta vez, o novo ministro da Fazenda será anunciado ainda em novembro.

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Se a previsão se confirmar, Lula vai contrariar o próprio histórico. O colunista lembra que o petista costuma demorar a definir a equipe com que vai governar.

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Os favoritos

Ainda de acordo com a coluna, o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) continuam sendo os nomes mais fortes para a pasta, hoje comandada por Dario Durigan.

Fonteles é matemático, com mestrado em Economia Matemática pelo Impa, e foi secretário da Fazenda do Piauí antes de assumir o governo do estado. Alckmin acumulou a vice-presidência com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços durante parte do atual mandato. A permanência de Durigan também é citada entre as possibilidades.

Mercado pressiona

A escolha do novo comandante da economia é acompanhada de perto pelo mercado financeiro, que reagiu mal ao resultado da eleição. Antes de viajar, Lula se reuniu com Durigan, Alckmin, o ex-ministro Fernando Haddad e economistas no Palácio da Alvorada para discutir o cenário econômico. Segundo Durigan, as propostas de medidas fiscais só serão apresentadas ao presidente depois da viagem.

Lula está em Antália, na Turquia, onde participa da COP31, a conferência do clima da ONU. De lá, segue para Manila, nas Filipinas, para a cúpula da Asean, e deve voltar ao Brasil no dia 16.

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