Fernando Haddad não voltaria à Fazenda, apostam aliados
Ex-ministro da Fazenda disputa, mais uma vez, o governo de São Paulo; Tarcísio aparece à frente nas pesquisas
compartilheSIGA
No cenário hipotético de reeleição de Lula e vitória de Tarcísio de Freitas em São Paulo, aliados do governo apostam que Fernando Haddad não voltaria ao Ministério da Fazenda.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Ah, não volta. O Haddad ficou até o prazo da desincompatibilização, aguentou aquela barra. Está cansado. Ser ministro da Fazenda não é fácil”, disse à coluna um interlocutor do presidente, sob reserva, por acreditar numa virada de Haddad em São Paulo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Lula gosta muito do atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, visto no entorno presidencial como um quadro pragmático e trabalhador.