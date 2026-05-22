Fernando Haddad não voltaria à Fazenda, apostam aliados

No cenário hipotético de reeleição de Lula e vitória de Tarcísio de Freitas em São Paulo, aliados do governo apostam que Fernando Haddad não voltaria ao Ministério da Fazenda.

“Ah, não volta. O Haddad ficou até o prazo da desincompatibilização, aguentou aquela barra. Está cansado. Ser ministro da Fazenda não é fácil”, disse à coluna um interlocutor do presidente, sob reserva, por acreditar numa virada de Haddad em São Paulo.

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Lula gosta muito do atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, visto no entorno presidencial como um quadro pragmático e trabalhador.