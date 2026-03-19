Com Durigan no Ministério da Fazenda, a palavra de ordem é continuidade
Atual secretário-executivo da pasta assumirá o lugar de Haddad com o desafio de manter as contas públicas blindadas de medidas que possam elevar o déficit público
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira, 19, o que não era segredo para ninguém na Esplanada dos Ministérios desde o fim do ano passado: o secretário-executivo, Dario Durigan, assumirá o lugar deixado pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda).
“Quero cumprimentar o companheiro Dario Durigan. Dario será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda. Olhem bem para a cara dele, que é dele que vocês vão cobrar muitas coisas”, afirmou Lula, durante a abertura da 17ª Caravana Federativa, em São Paulo.
Entre os técnicos do Ministério da Fazenda a palavra de ordem é “continuidade” do trabalho que já era tocado por Haddad. Durigan ganhou a simpatia de Lula e terá o desafio de manter as contas públicas blindadas de medidas que possam elevar o déficit público.