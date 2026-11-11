Alcolumbre sobre Zema e banana com casca: 'Não deu certo o videozinho'

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ironizou o desempenho eleitoral do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) no pleito presidencial de 2026. A declaração ocorreu durante sessão plenária realizada na terça-feira (10/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No plenário, o senador classificou o político mineiro com a expressão "espoca-urna". O termo pejorativo circula no ambiente político para designar candidaturas de baixa votação. Na disputa pelo Palácio do Planalto, Zema terminou em sexto lugar, com 326.488 votos, índice que representou 0,27% dos votos válidos.

Leia Mais

Vídeo com banana e críticas

A manifestação de Alcolumbre aconteceu após pronunciamento do senador Otto Alencar (PSD-BA). O parlamentar baiano criticou uma gravação divulgada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no oeste da Bahia durante a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL).

Ao tratar desse assunto, o presidente da Casa legislativa relembrou uma publicação feita por Zema em fevereiro de 2025. Na gravação, o então governador aparecia comendo uma banana com casca para criticar o aumento dos preços dos alimentos na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na publicação citada, o político sugeria em tom irônico consumir a fruta com casca para conter gastos. Alcolumbre relembrou o episódio ao avaliar a postura do ex-governador mineiro.

"Me deparei com o governador de Minas Gerais, pré-candidato à Presidência, gravando um vídeo no celular para divulgar nas redes para ofender o atual presidente. Ele chegou a comer banana, com casca e tudo, para dizer que os alimentos estavam caros. Abriu a urna agora na eleição e [ele] teve 0,27% para presidente do Brasil. Não deu certo esse videozinho que ele fez", declarou Alcolumbre.

A provocação ressurgiu durante a deliberação de um projeto voltado ao setor de combustíveis. O texto autoriza a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a acessar dados fiscais pertencentes a empresas desse mercado. Ao anunciar a conclusão da votação, o senador retomou o apelido irônico ao declarar que "está conhecido o ex-governador Romeu Zema como 'espoca-urna'".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Baixo desempenho

O resultado de Zema nas urnas ficou abaixo do índice conquistado pelo próprio partido Novo na eleição presidencial de 2022. Naquela disputa, o candidato da sigla, o cientista político Felipe D'Ávila, recebeu 559.708 votos, alcançando 0,47% dos votos válidos.