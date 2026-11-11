Cleitinho a deputado do PT: 'Vamos trabalhar juntos'

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), fez um gesto de aproximação com a oposição ao se reunir, nessa terça-feira (10/11), com o deputado estadual Dr. Jean Freire (PT), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

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Durante o encontro, Cleitinho defendeu a atuação conjunta em favor do Vale do Jequitinhonha, região que classificou como prioridade de seu futuro governo, e pediu que o parlamentar petista fiscalize sua gestão e cobre eventuais erros.

"O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Ideologias à parte, luto pela região, por causas do nosso povo, e acredito nessas causas. Então, que nós possamos, juntos, trabalhar pelo nosso povo de toda Minas Gerais", afirmou o petista ao governador eleito.

Cleitinho destacou que os dois mantiveram contato após as eleições de outubro e conversaram por telefone em três ou quatro ocasiões. Segundo ele, o diálogo com Jean Freire será importante para discutir demandas do Vale do Jequitinhonha, especialmente nas áreas de infraestrutura e saúde.

Durante a conversa, o deputado convidou o governador eleito a visitar a região para conhecer de perto as condições das estradas e dos hospitais. Cleitinho sinalizou disposição para realizar a visita e manter a interlocução com o parlamentar.

Fiscalização e colaboração

O governador eleito também reconheceu que poderá cometer erros durante a administração e disse esperar uma atuação fiscalizadora do deputado, mesmo diante das diferenças partidárias. "Durante esse processo, vou ter acertos e equívocos. Quando eu tiver equívocos, você, como deputado, vai me fiscalizar, puxar minha orelha, me cobrar para eu poder construir um governo melhor juntamente com o senhor", declarou.

Ao fim do encontro, Cleitinho reforçou a disposição para manter o diálogo com o petista. "Vamos trabalhar juntos."

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A reunião com Jean Freire fez parte de uma agenda de visitas do governador eleito à ALMG nessa terça-feira. Cleitinho também esteve com a deputada estadual Andréia de Jesus (PT) e outros parlamentares da Casa, em uma série de encontros realizados após sua vitória nas eleições de outubro.