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Irmão de Cleitinho sai em defesa de Ana Elisa depois de ameaças de morte

Gleidson Azevedo criticou quem questionou a escolta policial da deputada federal eleita, que recebeu mensagens com ataques racistas e ameaças de estupro e morte

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Quéren Hapuque
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Repórter
08/11/2026 18:54

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O deputado eleito também questionou as críticas à presença dos policiais
O deputado eleito também questionou as críticas à presença dos policiais crédito: Reprodução/Redes Sociais

O deputado federal eleito Gleidson Azevedo (Republicanos), irmão do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), saiu em defesa da deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG), de 21 anos, após a parlamentar denunciar ameaças de estupro e morte, além de ataques racistas.

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Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (8/11), Gleidson criticou pessoas que questionaram a escolta policial mantida na porta da residência da petista. A parlamentar passou a contar com proteção 24 horas por dia após as ameaças.

"Temos pensamentos totalmente diferentes, mas isso não significa que eu quero o mal dela. Estou gravando esse vídeo em solidariedade à deputada Ana Elisa, que vem sofrendo ameaças", afirmou.

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O deputado também questionou as críticas à presença dos policiais. "É sério? Vocês querem que aconteça algo com ela? Os policiais estão ali para poder prevenir", declarou.

Gleidson ainda afirmou que pretende atuar na defesa das mulheres independentemente de posicionamento político quando assumir o mandato na Câmara dos Deputados, em Brasília. "No ano que vem, eu estarei aí em Brasília, no Congresso, para proteger todas as mulheres, que sejam de direita ou esquerda", disse.

Ana Elisa divulgou no sábado (7/11) um e-mail que recebeu com ameaças de estupro e morte. A mensagem também continha ataques racistas. Segundo a deputada eleita, as intimidações ocorrem desde o período da campanha eleitoral e representam um risco à sua integridade física.

Neste domingo (8/11), a Polícia Federal informou que investiga as ameaças. O caso está sob responsabilidade da delegacia da corporação em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, com apoio técnico da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos (Dciber).

As medidas incluem diligências especializadas e pedidos de cooperação policial internacional para obter informações que ajudem a identificar os responsáveis pelas mensagens.

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O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também informou que acompanha o caso e solicitou providências para a apuração das ameaças.

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