Cleitinho quer criar secretaria da dívida de Minas

Na intenção de fazer um governo bem-sucedido, o governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) pretende criar a Secretaria da Dívida de Minas com o governo federal. Obcecado com a questão, Cleitinho quer demonstrar determinação diante do principal problema de Minas nos dias de hoje. Ainda assim, ele não trata nem enxerga o problema de forma global.

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O futuro governador nem sequer conversou até hoje com o ministro do TCU Rodrigo Pacheco, que foi autor do Propag, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Ao aprovar o projeto, Pacheco usou influência para convencer o presidente Lula sobre as impropriedades da situação anterior. Conquistou avanços sobre o pagamento da dívida que prevê a compensação dessas parcelas sobre a infraestrutura.



Cleitinho não precisaria ir tão longe (Brasília). Na própria Assembleia Legislativa, existem três projetos que dariam alguma solução para o problema da dívida, como a federalização de estatais e a securitização de ativos. O estado recebe, por exemplo, R$ 1,5 bilhão por ano de compensação da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) pela exploração do nióbio. Se o estado oferecesse esse crédito por um período de, por exemplo, 15 anos, como sugere o projeto, teria em caixa R$ 22,5 bilhões.



Por outro lado, questiona-se também a intenção do governador eleito em resolver o problema. Estaria determinado em resolver o problema ou busca apenas se livrar do problema e responsabilizar o governo federal por eventual insucesso administrativo?



Instabilidade à vista



Alguns dos nomes convidados por Cleitinho para o secretariado já esbarram nas instabilidades da futura corte. O primeiro irmão, Gleidson, por exemplo, questionou a disposição do presidente da Itaminas, Thiago Toscano, de trocar um salário de R$ 300 mil na mineradora, segundo ele, para receber apenas R$ 30 mil como secretário de Estado no próximo governo. Outro irmão, o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) questiona a indicação do deputado estadual Cássio Soares (PSD). Quando Cássio assumiu a liderança da maioria, no governo Zema (Novo), em 2023, Eduardo mudou de partido, do PSC para o PL, para não ficar sob a orientação dele.



Simões dispensa sabatina

Em viagem pelo mundo, o governador Mateus Simões (PSD) desembarca em BH, na próxima quinta (12), para assinar a nomeação do/a novo/a chefe do Ministério Público (MPMG). Ao contrário de seu antecessor, Romeu Zema, e da cartilha de seu ex-partido, o Novo, Simões não irá fazer a sabatina entre os três candidatos mais votados para chefiar o MPMG. Ele interrompe viagem de 30 dias para exercer seu último ato de poder como governador e dar a canetada. Sua viagem de retorno à capital da Turquia está prevista para a terça, dia 17.



Zema e Simões: rompimento



Como o tradicional desfecho entre criador e criatura, o ex-governador Romeu Zema teria rompido com o sucessor e ex-vice, Mateus Simões. Além dos desentendimentos durante a campanha eleitoral, Zema reprovou a condução de Simões na transição com o futuro governador Cleitinho. “Está criando atritos desnecessários. Bastaria uma conversa reservada para evitar a lavação de roupa suja em público. Criar dificuldades para a futura gestão é atrapalhar a vida de 21 milhões de mineiros”, advertiu Zema, referindo-se a projetos de Simões enviados à Assembleia Legislativa, com impactos para o próximo governo.

Passagem de comando



Ao ser procurado por membros do futuro governo de Cleitinho, o governador interino e presidente licenciado da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite (MDB), recomenda procurar Doorgal Andrada (PP). Ele será o futuro presidente da Assembleia no próximo biênio (2027/2028) pelo consenso dos 77 deputados estaduais. Já Tadeu Leite fica no cargo de governador até o próximo dia 14, quando se casa com a deputada Maria Clara Marra (PSDB) em Patrocínio (Alto Paranaíba). No início do ano que vem, após dar posse a Cleitinho, Tadeu Leite renuncia na Assembleia e vai tomar posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, cargo pelo qual foi eleito pela unanimidade dos deputados estaduais.



Simões não vai a casório



Entre um voo e outro, de volta ao Brasil, o governador Mateus Simões informou que não irá mais ao casamento de Tadeu Leite no próximo sábado. Alegando constrangimentos, optou por não participar. Aliados do governador adiantam também que ele não irá reassumir o cargo de procurador da Assembleia Legislativa e que estaria de malas prontas para morar em Brasília. Na capital federal, teria alugado casa e recebido convite para ser executivo de empresa privada.

Origem da dívida



O reitor da Universidade Fumec, Antonio Carlos Dinis Murta, defendeu que o governador eleito Cleitinho Azevedo faça uma auditoria da dívida mineira com o governo federal. Segundo ele, não há como resolver “o maior problema do estado hoje” sem conhecer a sua origem.

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Brasil 84 no topo



A agência de BH, Brasil84 Comunicação, conquistou o Top Honor de Campaña del Año (Campanha do Ano) nos Napolitan Victory Awards 2026. É uma das mais importantes premiações internacionais de comunicação política. O reconhecimento consagra a campanha “Câmara na Rua”, desenvolvida para a Câmara Municipal de Betim, na Grande BH, e põe o mercado publicitário mineiro no topo de projeção internacional.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.