Polícia apreende celulares de homem que filmou FHC acamado e o leva para depor
Justiça de SP autorizou busca e apreensão; companheiro do influenciador, que teria ajudado nas gravações, e a mulher do ex-presidente também serão ouvidos, segundo a colunista Mônica Bergamo, da 'Folha de S.Paulo'
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A Justiça de São Paulo autorizou uma operação de busca e apreensão contra Wesley Oliveira, o homem que entrou no apartamento de Fernando Henrique Cardoso e divulgou vídeos do imóvel e do ex-presidente, que está acamado. A informação é da colunista Mônica Bergamo, do jornal “Folha de S.Paulo”.
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Segundo a coluna, a ordem permitia recolher celulares, computadores, notebooks e tablets. A busca já foi feita, e dois aparelhos foram apreendidos. Wesley e o companheiro dele, que teria ajudado nas filmagens, foram levados a uma delegacia para prestar depoimento nesta quarta-feira (11/11).
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Ainda de acordo com Mônica Bergamo, não há ordem de prisão contra os dois, que devem ser liberados depois de ouvidos.
Mulher de FHC também vai depor
A mulher de FHC, Patrícia Kundrát, que permitiu a entrada de Wesley no apartamento, também foi intimada a depor. Ela afirma que não autorizou as filmagens nem a divulgação e registrou boletim de ocorrência contra o influenciador.
Wesley, por sua vez, sustenta que entrou no imóvel a convite de Patrícia e que ela teria, sim, permitido as gravações. “Eu fui convidado e autorizado pela esposa dele! E penso que ter Alzheimer não significa que uma pessoa deva ser escondida da sociedade”, escreveu nas redes, depois das críticas.
O que mostram os vídeos
FHC, de 95 anos, tem Alzheimer em estágio avançado e recebe cuidados permanentes. Nas imagens, ele aparece sentado e sem reação em uma poltrona. Wesley circula pelo apartamento bebendo cerveja, comenta valores de móveis e obras de arte, senta na cadeira da biblioteca e filma até a cama onde o ex-presidente dorme, ao lado de um cuidador.
No boletim de ocorrência, Patrícia diz que soube das publicações em 23 de outubro e que as gravações foram feitas em um momento de distração dela. Segundo o relato, Wesley frequentava o apartamento por ser companheiro de um amigo do casal e aproveitou uma das visitas para filmar, com o objetivo de humilhar e desonrar a imagem do ex-presidente.
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Pedido dos filhos
A investigação foi pedida pelos três filhos de FHC, Paulo Henrique, Luciana e Beatriz, que cobraram duramente a madrasta pelo episódio, instalaram câmeras no apartamento e reforçaram a segurança. Em abril, a Justiça aceitou o pedido deles para interditar o ex-presidente, por causa do avanço da doença.