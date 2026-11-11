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PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Nikolas rechaça possível apoio do PL a Hugo Motta: ‘Gestão fraca’

Deputado defendeu que partido 'sacrifique o presente para ganhar o futuro' e não componha com o atual presidente da Câmara

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AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
11/11/2026 19:35

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Vorcaro disse a assessora que se dava 'muito bem' com Nikolas e pediu que ela falasse com Marçal após post
Nikolas Ferreira tem alimentado possibilidade de ser o candidato à presidência da Casa crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) deixou clara a posição contra um possível apoio do PL a Hugo Motta (Republicanos-PB) na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Partido com maior representação na Câmara, com 121 eleitos para 2027, o PL se reuniu nesta quarta-feira (11/11) para discutir a posição na eleição para a Mesa Diretora da Casa, marcada para fevereiro.

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“Eu espero que na reunião a gente consiga decidir um candidato para o PL. Apoiar o Hugo Motta, para mim, não é uma via correta”, contou Nikolas, antes do encontro, que terminou sem uma definição. O deputado mineiro citou ainda o apoio dado por Motta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha.

“Com todo o respeito, acredito que é uma gestão fraca [de Motta] no âmbito de instituição. No âmbito de pautas, produtividade… No âmbito de promessas, como, por exemplo, a própria anistia. A gente teve que literalmente ocupar a mesa da Câmara para poder conseguir reivindicar aquilo que a gente estava querendo”, avaliou.

Em um vídeo publicado nas próprias redes sociais, Nikolas completou o posicionamento: “Nós já tomamos essa decisão pragmática há quatro anos atrás. Tivemos comissões, sim, mas resultou em quê? Nada.”

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'Sacrificar o presente'

Durante a reunião, o deputado falou sobre a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) à presidência do Senado. Mesmo com o PL tendo 28 senadores, a concorrência com Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) promete ser apertada.

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“Imagina o PL tomando a decisão de: a gente perde a eleição com Rogério Marinho e a gente apoiou Hugo Motta aqui na Câmara. (...) E não subestime a capacidade de a esquerda trabalhar o futuro e a gente perder o futuro pelo presente. Eu sou mais a gente sacrificar o presente para ganhar o futuro, do que sacrificar o futuro em prol do presente agora, que ainda não sabemos”, defendeu Nikolas, aplaudido pelos presentes.

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