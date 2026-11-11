PF cumpre mandado contra suspeito de ameaçar Ana Elisa

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quarta-feira (11/11) um mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito de ameaçar a deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG). "A medida teve como objetivo a obtenção de elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e a identificação dos responsáveis", disse a PF, em nota.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Informações divulgadas pela "GloboNews" deram conta que a operação foi em Varginha, no Sul de Minas, mas, ao Estado de Minas, a PF afirmou que se tratava de um "boato". "Onde [o mandado] foi cumprido não será revelado neste momento por questões de sigilo", explicou um assessor.

No início da semana, a Polícia Federal informou que estava investigando denúncias feitas pela futura congressista. Provas das ameaças, recebidas por e-mail, mensagens, comentários e posts nas redes sociais, foram coletadas por ela e pela assessoria e enviadas às autoridades.

O caso é apurado pela Delegacia de Polícia Federal em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O mandado de busca e apreensão foi expedido pelo 6º Juízo das Garantias Núcleo VI da Justiça Eleitoral, em Sete Lagoas, na Região Central do estado.

Em nota encaminhada pela equipe, Ana Elisa disse receber “com esperança” a notícia da operação. “Ana Elisa confia que as Instituições do Sistema de Justiça vão apurar condutas e responsabilizar as pessoas envolvidas nos crimes e reforça seu compromisso, mais uma vez, de atuar em prol da edição e aprovação de leis e campanhas que enfrentem a violência política de gênero e de raça em todos os quadrantes, especialmente no mundo digital, para que jovens meninas e mulheres negras possam participar, seguras e incluídas, na vida política nacional”, completa o texto.

Ameaças contra Ana Elisa

Desde a campanha, quando ganhou projeção nacional e foi a candidata do PT à Câmara mais votada no país, Ana Elisa vem denunciando manifestações violentas feitas nas redes sociais contra ela.

Em um vídeo publicado no Instagram no último sábado (7/11), ela relatou ter recebido ameaças de morte e estupro de um homem que se identificou como “Pedro”. O post foi feito em resposta a uma influenciadora bolsonarista que debochou de um pedido de escolta feito por Ana Elisa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Ana Elisa escuta bem, porque eu já estou dentro da sua casa, esperando que você abra a porta para eu te arrancar pelos cabelos, te jogar contra o muro de concreto. Quando o sol bater no seu rosto vou rasgar essa blusa rosa do seu corpo, sem te dar sequer um segundo para gritar ou implorar piedade”, diz um e-mail recebido por ela.