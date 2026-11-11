Câmara dos Deputados abre licitação de R$ 5,7 milhões para comprar tablets

A Câmara dos Deputados abriu um pregão eletrônico para comprar mais de 600 tablets destinados aos gabinetes parlamentares e áreas administrativas da Casa, em uma licitação com valor total estimado de R$ 5.771.377,27.

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Na justificativa, o pregão diz que a aquisição dos dispositivos busca "modernizar o trabalho legislativo" ao facilitar o acesso dos parlamentares a sistemas e documentos da atividade legislativa. "A medida contribui para maior eficiência e sustentabilidade, reduzindo o uso de papel e promovendo práticas mais ecológicas e econômicas."

Além disso, aborda o uso dos tablets em "outras áreas da Casa": "Entre os principais usos previstos estão o registro digital de vistorias, controle de eventos, coleta de dados em campo e acompanhamento de atividades em locais diversos. O fornecimento dos equipamentos permitirá maior agilidade, precisão e produtividade nas tarefas diárias, reduzindo o retrabalho e fortalecendo o uso de tecnologias móveis em benefício da administração pública."

A licitação propõe a compra de 91 tablets com acesso a Wi-Fi (em valor estimado de R$ 8,1 mil por unidade) e 513 tablets com tecnologia 5G, ou seja, internet móvel (valor estimado de R$ 9,8 mil), totalizando 604 dispositivos. Entre os modelos de referência, a Câmara listou Samsung Galaxy Tab S11, Apple iPad Pro 11 e Samsung Galaxy Tab S10+.

O recebimento de propostas e disputa de lances do pregão está marcado para 17 de novembro, às 10h. A modalidade de disputa é aberta, por menor preço por item.

iPhones no Senado

O pregão para novos tablets na Câmara acontece em meio à repercussão negativa da compra de celulares no Senado Federal. Em licitação, a Casa propôs a aquisição de 95 aparelhos celulares da marca iPhone 18 Pro e 330 celulares de modelos intermediários das marcas Samsung e Motorola, em valor total estimado de R$ 6 milhões.

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A compra foi criticada por políticos de todo o espectro, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o governador eleito de Minas Gerais Cleitinho Azevedo (Republicanos) e a deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG).