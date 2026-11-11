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TikTok tira do ar conta de influenciador que filmava FHC

Wesley publicou imagens que mostravam diferentes ambientes do apartamento de FHC, em São Paulo, além do próprio ex-presidente, que tem diagnóstico de Alzheimer em estágio avançado

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LV
LEONARDO VOLPATO
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LEONARDO VOLPATO
Repórter
11/11/2026 13:39 - atualizado em 11/11/2026 13:40

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Vídeo de FHC em casa: o que se sabe sobre imagens investigadas pela polícia
A Justiça também determinou que Wesley mantenha distância mínima de 200 metros da casa de FHC (foto) crédito: BBC

FOLHAPRESS - O TikTok baniu uma das contas do influenciador Wesley Oliveira, que ganhou repercussão após publicar vídeos gravados dentro da casa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de 95 anos. 

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O perfil passou a exibir o aviso de "conta banida". Procurada, a plataforma, até a publicação deste texto, não havia apresentado uma justificativa pública para a medida.

Wesley publicou imagens que mostravam diferentes ambientes do apartamento de FHC, em São Paulo, além do próprio ex-presidente, que tem diagnóstico de Alzheimer em estágio avançado. O vídeo provocou críticas pela exposição da intimidade e da condição de saúde do político.

Os filhos de Fernando Henrique entraram com uma ação cautelar na Justiça Cível de SP nessa terça (10/11) pedindo a suspensão dos perfis do homem que entrou no apartamento.

No pedido, os filhos pediram também "a imediata busca e apreensão" de todos os aparelhos dele que possam conter as filmagens de FHC, como celular, computadores "e outros dispositivos eletrônicos".

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Versões

Patrícia Kundrat Brasil, esposa do ex-presidente, fez um boletim de ocorrência contra um homem.

Wesley havia defendido a gravação nas redes sociais ao afirmar que tinha autorização da própria Patrícia para fazer as imagens. Na ocasião, classificou o conteúdo como um "registro histórico" e argumentou que pessoas com Alzheimer ou demência não devem ser escondidas da sociedade.

A versão é contestada por Patrícia, que relatou à polícia ter permitido a entrada do influenciador no apartamento, mas não a gravação nem a divulgação do material.

Polícia

Nesta quarta-feira (11/11), Wesley prestou depoimento no 4º Distrito Policial, na Região Central de São Paulo. Em entrevista ao UOL após deixar a delegacia, mudou o discurso sobre a publicação e afirmou estar arrependido da repercussão. O influenciador também pediu desculpas aos familiares do ex-presidente.

Uma das contas de Wesley no TikTok tinha aproximadamente 265 mil seguidores. Ele disse que, após a repercussão, passou a receber novos seguidores em um perfil reserva.

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A Justiça também determinou que Wesley mantenha distância mínima de 200 metros da casa de FHC e não divulgue imagens ou informações sobre a saúde, os tratamentos e a intimidade do ex-presidente.

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