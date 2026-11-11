"Dracarys": Marina Silva viraliza ao apoiar ações do Ibama contra o garimpo ilegal
Vídeo gravado na COP31 detalha protocolo contra o garimpo ilegal; entenda por que fiscais optam por incendiar tratores e aeronaves em zonas de risco
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A ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva (Rede) entrou na onda de brincadeiras sobre as operações do Ibama contra o garimpo ilegal.
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Em vídeo gravado diretamente da COP31, ela respondeu com a palavra "Dracarys", em alusão à série "Game of thrones", na qual dragões expeliam fogo sob comando. A publicação também explicou os motivos que levam os fiscais a queimar maquinários como tratores, dragas e aviões apreendidos.
Razões para a destruição dos equipamentos
A queima dos materiais baseia-se em três critérios fundamentais:
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Logística inviável e risco de vida: o acesso aos garimpos na Amazônia ocorre por rios e áreas isoladas. Rebocar maquinário pesado exigiria megaestrutura e exporia os fiscais a emboscadas no caminho de volta
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Insegurança para reuso: os aparelhos e aeronaves sofrem adaptações irregulares e precárias. Para a rádio Tupi, o chefe da assessoria de comunicação do Ibama, Tiago Costa, explicou que as alterações comprometem a segurança e impedem a destinação para outros usos
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Impacto ambiental do fogo contra o do garimpo: a fumaça da destruição gera um dano rápido e momentâneo, menor que a devastação contínua provocada pela atividade das máquinas sobre a floresta, as comunidades e as águas.
Legislação e atuação em campo
A destruição segue o artigo 111 do Decreto Federal nº 6.514/2008. O dispositivo legal autoriza a medida cautelar quando o transporte e a guarda são inviáveis ou expõem a perigo as equipes e o meio ambiente.
Fiscais realizam a medida principalmente em áreas protegidas, registrando todo o procedimento com fotos de antes e depois, além de laudos técnicos.
No Amazonas, as ações ocorrem em regiões como o Vale do Javari e o Rio Madeira. O trabalho conjunto mobiliza o Ibama, a Polícia Federal e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Conforme relato do superintendente Joel Araújo à Tupi, fiscais destruíram cerca de 4 mil dragas no estado desde 2023.
A atuação operacional do instituto envolve o uso de coletes balísticos, capacetes, helicópteros, lanchas rápidas e armamentos letais e não letais contra grupos criminosos.
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As operações interrompem a supressão de vegetação, mudanças nos leitos de rios e a contaminação da água por mercúrio, ameaças diretas a comunidades indígenas e ribeirinhas.