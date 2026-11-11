COP31: sem voz, Lula pede apoio a fundo de florestas

FOLHAPRESS - O TFFF, fundo de florestas idealizado pelo Brasil, ganhou mais de US$ 85 milhões em novas contribuições nesta quarta-feira (11/11). Uma coalizão formada por entidades filantrópicas anunciou o valor de proporção simbólica, dado que o mecanismo ainda precisa arrecadar cerca de US$ 2 bilhões até o fim do ano.

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O alvo de US$ 10 bilhões foi acertado pela Noruega, que divide com o Brasil a liderança da iniciativa. Se a meta for atingida, o capital será usado para catalisar investimentos privados na ordem de até US$ 100 bilhões.

Depois de discursar na abertura da Cúpula de Líderes da COP31, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jonas Gahr Støre, primeiro-ministro norueguês, foram as principais vozes de uma discussão de alto nível, no jargão da conferência, sobre o assunto na COP31.

O presidente brasileiro pediu para o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, ler o discurso preparado para o evento em seu lugar, usando de qualquer forma um tom "forte". "Estou falando muito", brincou o presidente, quase afônico.

Foi o segundo evento público do presidente brasileiro no evento em Antália, balneário na costa turca mediterrânea. O TFFF também foi citado na cerimônia de abertura, em que Lula fez uma defesa enfática do legado da COP30, organizada pelo Brasil, no ano passado.

"Belém também deixou a lição de que soluções inovadoras são possíveis quando há vontade política. O TFFF conseguiu angariar o apoio de dezenas de países e está perto de reunir os investimentos necessários para iniciar sua operação."

O presidente aproveitou a oportunidade para passar o chapéu. "O apoio de novos parceiros é bem-vindo para que o mecanismo atinja seu pleno potencial."

Fundo

Mais conhecido pela sigla em inglês, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre já alcançou quase US$ 8 bilhões com contribuições de Brasil, Indonésia, Noruega, Alemanha, França, Luxemburgo, Reino Unido e Holanda.

O aporte holandês, de US$ 500 milhões, anunciado oficialmente no debate sobre florestas, chamou a atenção pelo timing. O governo do premiê Rob Jetten encaminhou o projeto ao Parlamento do país, tornando-o público, no dia seguinte ao segundo turno brasileiro, quando Lula surpreendeu o senador Flávio Bolsonaro (PL), um negacionista.

O resultado é frequentemente citado como vitória ambiental por ativistas e políticos. Gahr Støre não foi exceção, lembrando que, também por isso, a Noruega "tem orgulho" de bancar 20% do aporte inicial do TFFF. Ed Miliband, ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, também no debate, divertiu o público dizendo: "Que honra discursar na festa da vitória do presidente Lula na COP".

Citando o espaço entre os dois turnos brasileiros, Miliband afirmou que o brasileiro "não desistiu". "Você não perdeu o coração, não sucumbiu ao derrotismo. Hoje, saudamos você."

Em Antália, Lula recebe tratamento de popstar, com gritos de "Lula lá", aplausos em pé e celulares em punho gravando seus atos e passos.

Entidades privadas, como as filantrópicas, completam o rateio do TFFF, mas em escala bem menor do que os entes nacionais. Os anúncios, no entanto, são feitos para pressionar governos a aderir ao fundo.

Algo parecido é feito por investidores privados, que assinaram um manifesto, a Declaração de Roterdã, em forte sinalização de que há interesse efetivo do mercado financeiro no projeto.

A meta do TFFF é usar até US$ 125 bilhões para aplicar em uma carteira de investimentos diversificados de renda fixa, com rendimentos de 7% a 8% ao ano.

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Os financiadores devem ficar com uma fatia de cerca de 4% dos rendimentos, e os países que preservarem florestas receberão outros 4%. O fundo pagará US$ 4 por hectare conservado e reduzirá o pagamento se houver desmatamento ou degradação por fogo.