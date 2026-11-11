Tereza Cristina faz estratégia para furar bolha do bolsonarismo e tirar voto de Alcolumbre

FOLHAPRESS - A senadora Tereza Cristina (PP-MS) aposta na capacidade de tirar votos do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para desbancar o colega Rogério Marinho (PL-RN) e conseguir representar a oposição na eleição para a presidência da Casa.

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Tereza e Marinho afirmam haver um combinado entre os dois para que apenas aquele com mais chances de derrotar Alcolumbre coloque seu nome na disputa, que ocorrerá em 1º de fevereiro do ano que vem.

Aliados da senadora afirmam já estar claro que tanto ela como Marinho teriam os votos da grande maioria do campo bolsonarista, com dissidências pontuais, já que a votação é secreta.

A diferença, assim, viria do grupo hoje mais inclinado a votar em Alcolumbre, formado pelo centrão e pela base aliada do presidente Lula (PT) - com quem Tereza tem mais diálogo do que Marinho.

Ela também conta com a simpatia da bancada feminina, que terá 18 senadoras no ano que vem, e com o apoio enfático da colega Damares Alves (Republicanos-DF). Como mostrou o Painel, um encontro da bancada com Alcolumbre nesta terça-feira (10/11) acabou adiado com a justificativa de que poucas mulheres estariam em Brasília.

Pessoas próximas a Tereza afirmam que ela tem conversado com os colegas para reafirmar o desejo de ser presidente do Senado e demonstrar que tem mais chances de vencer Alcolumbre. A ex-ministra também tem dito que muitas coisas podem acontecer em cerca de dois meses e meio, quando ocorrerá a eleição.

A senadora já se comprometeu com a principal pauta da bancada bolsonarista eleita em outubro: o impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Tereza tem afirmado que o Judiciário precisa de um freio de arrumação e que não vai impedir a abertura de um processo de impeachment, se for presidente.

Tereza também tem defendido uma discussão mais ampla sobre o tema, recorrendo inclusive a uma PEC (proposta de emenda à Constituição) relatada por ela que cria mandato para os ministros do STF.

A PEC foi colocada como prioridade em 2024 pelo ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco, hoje ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), mas acabou sendo deixada de lado pelos parlamentares. Além da ideia de estipular um mandato, a senadora tem afirmado ser razoável aumentar a idade mínima exigida, de 35 anos.

Em conversas reservadas, Tereza também tem afirmado que mudará o regimento interno do Senado, se for eleita, para que o presidente da Casa perca poderes e as decisões sejam mais descentralizadas.

Senado

Hoje, cabe exclusivamente ao presidente do Senado, por exemplo, pautar a abertura de processos de impeachment contra ministros do STF.

Correligionários de Tereza afirmam que ela não pretende ceder à pressão feita pela própria direita para desistir da candidatura. Como mostrou a Folha de S.Paulo, senadores do PP se incomodaram com o lançamento da candidatura de Marinho, na semana passada, com ataques contra ela em banners e nas redes sociais.

Na sexta (6), Marinho saiu em defesa de Tereza afirmando que ela é amiga, parceira, está do mesmo lado e "tem legitimidade de ser candidata". O senador também disse que "no momento certo" os dois vão "convergir".

Tereza e Marinho foram ministros no governo Bolsonaro e trabalharam juntos na candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) contra Lula.

Apesar de se considerarem aliados e estarem no mesmo campo político, Tereza e Marinho tiveram uma dura discussão durante as eleições municipais de 2024. Com aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, Marinho implodiu a aliança que Tereza havia feito entre o PP, partido dela, com o PSDB, na disputa pela Prefeitura de Campo Grande (MS).

Na ocasião, Tereza havia acertado o apoio do PL à prefeita Adriane Lopes (PP), que tentava a reeleição. Após a articulação de Marinho, o PL se aliou ao deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS), que era filiado ao PSDB. Adriane Lopes foi eleita.

Tereza Cristina

Tereza tem repetido publicamente que não há mal-estar com Marinho e que os dois estarão juntos em 1º de fevereiro, independentemente do escolhido.

"Não existe divisão. A direita vai ter um candidato à presidência do Senado. Rogério Marinho e eu somos aliados, do mesmo campo, e vamos decidir com estratégia quem tem mais condições de chegar lá", disse, em entrevista recente à CNN.

"Minha candidatura está posta e é para valer. Meu projeto sempre foi o Senado: ser a primeira mulher a ocupar essa cadeira em 203 anos", completou.

A senadora também afirmou, em nota no fim do mês passado, que, como "líder veterana", estava à disposição dos novos colegas, "especialmente as 12 integrantes da bancada feminina".

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"A eleição para presidente do Senado é decidida em fevereiro pelo voto livre, soberano e secreto de cada um dos 81 senadores", disse.