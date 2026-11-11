Domingos Sávio recebe título de cidadão honorário de Contagem
Senador eleito teve votação expressiva no município e celebra a honraria concedida pelo Legislativo municipal em solenidade aberta ao público
compartilhe
Senador eleito por Minas Gerais, Domingos Sávio (PL) receberá o título de Cidadão Honorário de Contagem na próxima quinta-feira (12/11). A solenidade ocorrerá às 19h, na sede do Legislativo municipal, com acesso aberto à população.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A concessão da homenagem atende à indicação apresentada pelo vereador Denilson da Juc (Mobiliza). Lideranças locais participarão da cerimônia oficial no parlamento do município.
Leia Mais
Votação expressiva e trajetória política
A entrega da honraria reflete o apoio eleitoral recebido pelo político na cidade. Nas eleições deste ano, quando disputou a vaga para o Senado, Domingos Sávio alcançou mais de 144 mil votos em Contagem: 144.296 votos nas urnas locais.
Natural de São Tiago, no Campo das Vertentes, Domingos construiu sua carreira pública em Divinópolis, cidade-polo do Centro-Oeste mineiro. No município, atuou como vereador e prefeito antes de conquistar mandato como deputado estadual em 2002.
O parlamentar celebrou a homenagem concedida pelo Legislativo de Contagem: "Temos uma história de atuação em todas as regiões do estado. São muitos parceiros em Contagem e toda a região metropolitana, onde conseguimos fazer crescer nosso trabalho. Fico muito feliz com o reconhecimento e a homenagem".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Importância para o município
O vereador Denilson da Juc apontou a relevância de contar com um aliado na bancada mineira no Congresso: "Enquanto deputado, teve um trabalho reconhecido em todos os cantos de Minas, inclusive aqui em Contagem. Sabemos da responsabilidade de um mandato no Senado, e, para nossa cidade, é muito importante ter um representante do nosso campo político numa esfera tão importante".