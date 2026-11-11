Domingos Sávio recebe título de cidadão honorário de Contagem

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Senador eleito por Minas Gerais, Domingos Sávio (PL) receberá o título de Cidadão Honorário de Contagem na próxima quinta-feira (12/11). A solenidade ocorrerá às 19h, na sede do Legislativo municipal, com acesso aberto à população.

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A concessão da homenagem atende à indicação apresentada pelo vereador Denilson da Juc (Mobiliza). Lideranças locais participarão da cerimônia oficial no parlamento do município.

Votação expressiva e trajetória política

A entrega da honraria reflete o apoio eleitoral recebido pelo político na cidade. Nas eleições deste ano, quando disputou a vaga para o Senado, Domingos Sávio alcançou mais de 144 mil votos em Contagem: 144.296 votos nas urnas locais.

Natural de São Tiago, no Campo das Vertentes, Domingos construiu sua carreira pública em Divinópolis, cidade-polo do Centro-Oeste mineiro. No município, atuou como vereador e prefeito antes de conquistar mandato como deputado estadual em 2002.

O parlamentar celebrou a homenagem concedida pelo Legislativo de Contagem: "Temos uma história de atuação em todas as regiões do estado. São muitos parceiros em Contagem e toda a região metropolitana, onde conseguimos fazer crescer nosso trabalho. Fico muito feliz com o reconhecimento e a homenagem".

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Importância para o município

O vereador Denilson da Juc apontou a relevância de contar com um aliado na bancada mineira no Congresso: "Enquanto deputado, teve um trabalho reconhecido em todos os cantos de Minas, inclusive aqui em Contagem. Sabemos da responsabilidade de um mandato no Senado, e, para nossa cidade, é muito importante ter um representante do nosso campo político numa esfera tão importante".