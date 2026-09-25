Domingos Sávio ao Senado: saiba o número do candidato do PL em Minas

O Partido Liberal (PL) oficializou o deputado federal Domingos Sávio como candidato a uma das duas vagas de Minas Gerais no Senado Federal nas eleições de 2026.

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Na urna eletrônica, os eleitores que desejarem votar no candidato deverão digitar o número 222. Os dois primeiros algarismos (22) correspondem ao número do PL, enquanto o terceiro identifica a candidatura ao Senado.

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Nascido em São Tiago (MG), Domingos Sávio é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Sua trajetória política começou em Divinópolis, onde foi vereador e prefeito. Também foi deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) entre 2003 e 2011. Em seguida, foi eleito para a Câmara dos Deputados.

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Durante a trajetória parlamentar, Domingos Sávio defendeu pautas conservadoras e relacionadas ao agronegócio. Ele também presidiu o diretório do PL em Minas Gerais, cargo que deixou para se dedicar à pré-campanha ao Senado.