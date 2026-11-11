Janones exalta Lula na COP31: 'Patrimônio do Brasil'

O deputado federal André Janones (Rede) exaltou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante sua participação na COP31. O parlamentar afirmou que o mandatário é um "patrimônio do Brasil", e disse que se orgulha por Lula ser brasileiro.

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As declarações de Janones foram feitas no canal de WhatsApp criado para mobilizar eleitores durante o período eleitoral, chamado de "Exército do Lula". Integrando a comitiva do presidente em Antália, na Turquia, o deputado mineiro afirmou que Lula é um "símbolo de resistência democrática".

"A figura de Lula já é grande desde os anos 90, mas o que ocorreu depois da última vitória é algo fenomenal. Lula é o maior 'ativo' do Brasil! É um patrimônio nosso, cultura pelo mundo todo como símbolo de resistência democrática!", escreveu o parlamentar, em seu canal.

Após o discurso do presidente, o "general" do "Exército do Lula" destacou os aplausos do público a Lula, e destacou que se orgulha pelo mandatário ter nascido no Brasil. Para ele, líderes de outros países sentem "invejinha" dos brasileiros.

"Que orgulho desse cara ser brasileiro, putz! (sic) Queria que vocês estivessem aqui pra sentir isso, esse orgulho! Líderes de todos os países sentem uma 'invejinha' da gente. Todos querem chegar perto dele aqui. E a gente olha com aquele ar de superioridade, dá um sorrisinho de canto, como quem pensa assim: 'pois é, mas ele é nosso, é brasileiro'", afirmou o aliado do presidente.

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Além das declarações, Janones também enviou imagens de "bastidores" da participação do presidente na COP31, incluindo fotos da comitiva de Lula na Turquia, a pausa para o almoço e o encontro do petista com o primeiro-ministro da Noruega. Em um vídeo enviado pelo deputado no grupo, Lula tem seu nome cantado por pessoas presentes no evento.