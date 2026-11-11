Ana Elisa critica ‘auxílio iPhone’ no Senado: ‘Não adianta mandar fazer o L’

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A contratação de um serviço de telefonia pelo Senado Federal, com previsão de fornecimento de 425 celulares a parlamentares e servidores da Casa, provocou críticas da deputada federal eleita Ana Elisa.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, ela questionou a necessidade de disponibilizar aparelhos de alto custo a pessoas que recebem salários de cerca de R$ 40 mil e afirmou que a população não deve ser responsabilizada pelos problemas econômicos do país.

“Uma pessoa que recebe R$ 40 mil não precisa de auxílio iPhone. Ela tem condição de comprar o próprio iPhone, que seja parcelado ou que seja o que for”, afirmou.

Na gravação, Ana Elisa também criticou a repercussão política do caso e rebateu comentários que associam a contratação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ela, o Senado é um poder independente e, por isso, a decisão não pode ser atribuída ao Executivo federal.

“Isso não é problema no sentido literal, não é culpa do Lula. E, quando estão comentando o ‘Faz o L’, são só pessoas desinformadas e, muitas das vezes, pessoas cansadas. Mas eu quero te dizer que a gente precisa começar a taxar o super-rico e ter medidas efetivas para que esse tipo de legislação não corra nenhum risco de acontecer”, declarou.

Entenda

A manifestação faz referência a um pregão aberto pelo Senado em 27 de outubro. O processo prevê a contratação de serviços de telefonia, com fornecimento de 95 aparelhos iPhone 18 Pro e outros 330 celulares de modelos intermediários das marcas Samsung e Motorola.

O valor estimado da licitação é de R$ 6 milhões. A contratação prevê o fornecimento de aparelhos, modens e chips em regime de comodato, modalidade em que os equipamentos são emprestados pela operadora para uso institucional. O contrato terá duração de quatro anos.

Ana Elisa também questionou as prioridades dos parlamentares diante dos problemas enfrentados por diferentes regiões do país, especialmente em meio aos episódios de chuvas intensas no Sul e no Sudeste. Ela citou Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e afirmou que os senadores poderiam direcionar os mandatos à busca de recursos para atender às localidades afetadas.

“Existem pessoas de diversos estados que poderiam estar utilizando o seu tempo ou o seu mandato para defesa de algum recurso extraordinário para essas regiões do país, mas essas pessoas estão preocupadas em defender os próprios interesses. Mais uma vez, eu te digo: o Senado é uma instituição independente. Não adianta mandar fazer o ‘L’”, afirmou.

Em nota, o Senado Federal negou que os aparelhos sejam presentes para parlamentares e servidores. A instituição explicou que a licitação trata da contratação de um serviço de telefonia e que o valor divulgado corresponde à estimativa de toda a prestação de serviços ao longo de quatro anos.

Segundo a Casa, o modelo de contratação é adotado desde 2022 e também é utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Leia a íntegra da manifestação do Senado:

“O Senado Federal esclarece que a licitação de telefonia é pública, segue as regras de contratação e prevê o fornecimento regular de aparelhos em comodato.

O Senado está contratando um serviço de telefonia para o exercício dos mandatos e o trabalho das equipes da Casa. O valor divulgado é a estimativa para todo o serviço ao longo de quatro anos. Os aparelhos são emprestados pela operadora para uso institucional. Esse modelo de contratação é adotado pelo Senado desde 2022 e também é utilizado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

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O Senado Federal não está presenteando parlamentares. O edital prevê a contratação de serviços de telefonia, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, conforme as normas aplicáveis às contratações públicas. É dever da instituição esclarecer os fatos quando uma contratação regular, feita para garantir seu funcionamento, é apresentada de forma equivocada.”