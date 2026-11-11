Vale do Jequitinhonha deve ser prioridade do governo Cleitinho

O Vale do Jequitinhonha estará entre as prioridades do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), que pretende realizar sua cerimônia de posse na região e instalar uma espécie de “mini-Cidade Administrativa” para despachar do interior do estado. Além das duas iniciativas, o futuro governador promete investimentos em infraestrutura e saúde e busca construir uma parceria com parlamentares da região, inclusive da oposição, para atender às demandas locais.

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A intenção de dar atenção especial ao Jequitinhonha, compromisso assumido por Cleitinho durante a campanha eleitoral, foi reforçada nessa terça-feira (10/11), durante um encontro com o deputado estadual Dr. Jean Freire (PT), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Na conversa, o governador eleito classificou a região como prioridade de sua futura gestão e defendeu a atuação conjunta com o parlamentar, apesar das diferenças partidárias.

“Fiz questão de estar aqui hoje novamente para poder conversar com o Jean. A gente vai tratar do Vale do Jequitinhonha, que para mim é prioridade, e, para tratar do Vale do Jequitinhonha, a gente tem que tratar com o senhor também. Então, conte comigo”, afirmou o governador eleito.

Em entrevista ao jornal O Tempo, publicada nesta quarta-feira (11/11), Cleitinho detalhou os planos para a região. Segundo ele, já foram iniciadas conversas com representantes da iniciativa privada para viabilizar uma estrutura administrativa no Jequitinhonha, onde pretende realizar parte de suas atividades como governador e receber investidores interessados em projetos para Minas Gerais.

“A gente está conversando com o pessoal da iniciativa privada para a gente escolher o local para montar essa ‘mini-Cidade Administrativa’. Não é um palácio, não, viu, gente? Podem ficar tranquilos, não vai ter dinheiro público, não. É simplesmente para eu poder despachar da região do Vale do Jequitinhonha, na região do Norte de Minas”, declarou.

O governador eleito afirmou que pretende utilizar o espaço também para apresentar as potencialidades econômicas da região e atrair investimentos. Segundo ele, a iniciativa não significa que outras partes do estado deixarão de receber atenção de sua administração. “Isso vai deixar de atender o Centro-Oeste, o Sul de Minas? Não, vou atender a todos, mas eu quero ter uma atenção especial muito grande para o Vale do Jequitinhonha e para o Norte de Minas”, afirmou.

Posse no interior

Além da estrutura administrativa, Cleitinho pretende realizar a cerimônia de posse no Vale do Jequitinhonha. O governador eleito afirmou que está em contato com a equipe de cerimonial para avaliar a viabilidade da proposta, que dependerá das condições de infraestrutura e logística da cidade escolhida.

“Eu posso passar aqui, porque acho que tem uma questão que tem que assinar junto com os deputados, na Assembleia. Mas a posse mesmo, oficial, vai ser no Vale do Jequitinhonha. A gente está tentando fazer isso”.

Ainda não há definição sobre o município que poderá receber a solenidade. Segundo Cleitinho, a escolha levará em consideração a capacidade de receber autoridades e convidados, especialmente em relação ao transporte e à estrutura disponível.

“A gente está vendo a questão de logística, para ver a estrutura, porque tem a questão de avião. Eu vou de carro, se precisar. Mas não posso falar de mim, né? Tem que falar de todas as autoridades”, explicou.

O governador eleito também afirmou que pretende passar parte de seu mandato no interior, embora mantenha a Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, como sede do governo estadual. “Todas as vezes que precisar estar aqui, eu vou estar. Mas eu quero estar rodando o interior. Inclusive, como eu disse, para fazer uma sede dessas no Vale do Jequitinhonha, eu quero despachar muito de lá também, quero ficar muito lá”, declarou.

Diálogo com deputado do PT

A atenção prometida ao Jequitinhonha também foi tema da reunião entre Cleitinho e Dr. Jean Freire. Durante o encontro, o governador eleito afirmou que pretende manter o diálogo com o parlamentar para discutir investimentos e melhorias na região. Jean Freire, que tem atuação política ligada ao Jequitinhonha, defendeu a cooperação entre o Legislativo e o futuro governo estadual para atender às necessidades da população.

“O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Ideologias à parte, eu luto pela região, por causas do nosso povo, acredito nessas causas. Então, que nós possamos, juntos, trabalhar pelo nosso povo de toda Minas Gerais”, afirmou o petista.

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Durante a conversa, os dois também discutiram a possibilidade de realizar visitas conjuntas ao Vale do Jequitinhonha para acompanhar as condições das estradas e dos hospitais. O governador eleito também pediu que Jean Freire fiscalize sua gestão e cobre eventuais falhas na condução das políticas públicas. “Quando eu tiver equívocos, você, como deputado, vai me fiscalizar, vai puxar minha orelha, vai me cobrar para eu poder construir um governo melhor juntamente com o senhor”, declarou.