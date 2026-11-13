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REAPROXIMAÇÃO

'Governo à disposição': Cleitinho Azevedo reforça elo com Nikolas Ferreira

Governador eleito destaca força do deputado mais votado da história do estado; alinhamento estratégico visa fortalecer pautas conjuntas em Brasília

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
13/11/2026 12:02 - atualizado em 13/11/2026 12:23

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"Governo à disposição": Cleitinho Azevedo reforça elo com Nikolas Ferreira
Cleitinho Azevedo se reúne com Nikolas Ferreira e Luís Eduardo Falcão para alinhar o apoio do governo ao mandato do deputado crédito: Redes Sociais/Reprodução

O governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) se reuniu com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) em Brasília (DF). O encontro contou com a participação do vice-governador Luís Eduardo Falcão (Republicanos) e marcou uma reaproximação entre os aliados que estiveram juntos na candidatura de Flávio Bolsonaro (PL).

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Cleitinho registrou a reunião em publicação oficial: "Estamos no gabinete do nosso deputado federal por Minas Gerais mais votado da história, Nikolas Ferreira, para deixar o governo sempre à disposição do seu mandato". O vereador Vile Santos (PL) também participou da ocasião.

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A iniciativa gerou reações divididas entre os eleitores. Cleitinho mantém uma postura conciliadora e dialoga com a oposição e parlamentares do PT, como a senadora eleita Marília Campos e o presidente do PT de Belo Horizonte, Guimas Jardim. A deputada Duda Salabert (Psol) também já mencionou o governador eleito de maneira amigável.

Cleitinho ainda se encontrou com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe (PL), adversário direto na disputa pelo Executivo mineiro.

Divergências políticas e histórico eleitoral

A postura provocou críticas nas redes, onde um usuário escreveu: “Cleitinho nunca me enganou”.

Outro comentário apontou que o governador eleito combina mais ao lado de André Janones (Rede). A afinidade mútua entre os dois já havia sido destacada pelo parlamentar do Rede em entrevista veiculada no programa "Fantástico", da Globo.

Durante a montagem das chapas eleitorais, Cleitinho chegou a ser cotado para concorrer ao governo estadual pelo PL. Nikolas ofereceu resistência ao projeto por entender que o então senador se afastava de diretrizes conservadoras.

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Após as eleições, Cleitinho e o irmão Gleidson Azevedo (Republicanos) criticaram as retaliações comerciais, apoiadas por Nikolas, que defendeu o direito de consumidores boicotarem empresas por discordâncias ideológicas.

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