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Cleitinho questiona licitação para Senado: Professor tem direito a iPhone?

Em entrevista, parlamentar propõe união dos brasileiros para cobrar o fim de regalias do Legislativo e compara gastos públicos com a realidade dos professores

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AC
Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
12/11/2026 18:24 - atualizado em 12/11/2026 18:36

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Cleitinho questiona licitação para o senado: "professor tem direito a iPhone?"
Cleitinho Azevedo criticou licitação de iPhones para senadores e servidores públicos crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Nesta quinta-feira (12/11), o senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), criticou a licitação para fornecimento de iPhones 18 Pro à senadores e servidores públicos.

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Em entrevista à Globonews, Cleitinho questionou a iniciativa e cobrou mobilização popular de todos os lados do espectro político: “já pensou se esquerda e direita se unem para lotar o Congresso Nacional e apontar o dedo na cara dos senadores, inclusive na minha cara, e falar assim: ‘Abra mão dessa vergonha’.”

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O senador argumentou que os cidadãos que trabalham para manter os senadores não tem acesso a essas regalias. Para expor a disparidade de gastos, o parlamentar comparou a situação do Congresso com o trabalho dos educadores do país: “O professor que está me vendo agora, que recebe 2 mil reais, 3 mil, tem que cuidar de 40 alunos, 40 crianças, tem direito a iPhone? Ele tem direito a 40 assessores, o professor?”.

Cleitinho afirmou ainda que pretende mostrar o salário de outros servidores beneficiados pelo edital caso tenha tempo no Senado. “Eu te garanto que esses servidores ganham mais de R$ 20 mil, até R$ 30 mil. Têm como comprar um iPhone do próprio bolso”, disse o senador.

A licitação criticada prevê a contratação de serviços de telefonia móvel por 4 anos e a entrega de 425 celulares corporativos — 95 iPhones e 330 dispositivos da Samsung e Motorola. A contratação tem valor estimado de R$ 6 milhões.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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