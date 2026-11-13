Janones sobre Lula: 'Deixaram prevalecer histórias falsas'

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) criticou, na manhã desta sexta-feira (13/11), a disseminação de informações que considera falsas sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), especialmente em relação a supostos gastos excessivos e hábitos luxuosos.

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Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou que a imagem do petista foi prejudicada por narrativas difundidas pela extrema direita e prometeu atuar para desconstruí-las.

"O presidente da República de um país que é uma das dez maiores economias do mundo viaja espremido em um cubículo de alguns centímetros, em uma poltrona exatamente igual à dos seus funcionários e em um avião que não tem sequer internet a bordo", escreveu.

O presidente da República de um pais que é uma das dez maiores economias do mundo, viaja espremido em um cubículo de alguns centímetros, em uma poltrona exatamente igual a dos seus funcionários e em um avião que não tem sequer internet a bordo. Esse é o cara que foi pintado pela extrema direita (enquanto eles ainda emplacavam suas falsas narrativas aqui nas redes) como alguém que esbanja e que gosta de luxo. O que mais me espanta é que ninguém nunca tenha mostrado a verdade sobre isso, deixando prevalecer as histórias falsas criadas por eles para arranhar a imagem do Presidente Lula. Vamos ter muito trabalho, mas vamos desconstruir todas as falsas narrativas que esses canalhas criaram respeito do presidente nos últimos anos e vamos finalmente mostrar pro país todo quem ele é de verdade. Se isso vai aumentar ou diminuir a popularidade dele, o tempo dirá, mas o importante é que as pessoas vão formar sua impressão pelo que o presidente de DE FATO É e não pelas histórias que criam sobre ele ???? — André Janones (@AndreJanonesMG) November 13, 2026

O parlamentar disse que essas condições contrastam com a imagem atribuída ao presidente por adversários políticos. "Esse é o cara que foi pintado pela extrema direita (enquanto eles ainda emplacavam suas falsas narrativas aqui nas redes) como alguém que esbanja e que gosta de luxo", declarou.

Janones também criticou a falta de divulgação de informações que, em sua avaliação, poderiam ter contestado essas acusações. "O que mais me espanta é que ninguém nunca tenha mostrado a verdade sobre isso, deixando prevalecer as histórias falsas criadas por eles para arranhar a imagem do presidente Lula", acrescentou.

O deputado destacou ainda que pretende intensificar a atuação nas redes sociais para combater conteúdos que considera enganosos sobre o petista. Segundo ele, o objetivo é permitir que a população forme sua própria avaliação sobre o presidente, independentemente dos efeitos sobre sua popularidade.

"Vamos ter muito trabalho, mas vamos desconstruir todas as falsas narrativas que esses canalhas criaram a respeito do presidente nos últimos anos e vamos finalmente mostrar pro país todo quem ele é de verdade", escreveu.

"Se isso vai aumentar ou diminuir a popularidade dele, o tempo dirá, mas o importante é que as pessoas vão formar sua impressão pelo que o presidente de fato é e não pelas histórias que criam sobre ele", completou.

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Mobilização digital

Janones foi um dos responsáveis pela mobilização digital em favor de Lula durante o segundo turno das eleições presidenciais de outubro. O deputado criou e coordenou o canal de WhatsApp “Exército do Lula”, que ultrapassou 10 milhões de seguidores e foi utilizado para organizar ações de apoiadores nas redes sociais. Após a vitória sobre Flávio Bolsonaro (PL), o presidente agradeceu publicamente ao parlamentar, a quem chamou de “general”, e destacou sua atuação na campanha.

