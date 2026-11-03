Janones diz que derrotará Milei para mostrar que Lula não foi caso isolado

O deputado federal André Janones (Rede) se encontrou com a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner para discutir sobre apoio à campanha de oposição a Javier Milei. Para o parlamentar mineiro, uma derrota do presidente argentino mostrará que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi um "caso isolado".

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Segundo o deputado, em entrevista à Folha de S.Paulo, a conversa com Kirchner aconteceu para compartilhar a experiência vivida nas eleições presidenciais brasileiras, além de fortalecer o campo progressista na América Latina.

Apesar de afirmar que não é possível replicar o cenário brasileiro devido ao "tamanho" do presidente Lula no Brasil e ao fato de ser sua última eleição, Janones diz que quer adicionar algumas técnicas para vencer a extrema-direita.

"A gente entende que uma parte do que foi aplicado lá (no Brasil), é possível replicar ao redor do mundo. Meu objetivo é, dentro daquilo que conheço, da lógica algorítmica, do modo de funcionamento das redes sociais, levar isso ao máximo possível de pessoas. Nosso objetivo final é um só: derrotar a extrema-direita, varrer a extrema-direita do cenário mundial", declarou o parlamentar.

De acordo com o mineiro, a conversa de duas horas com Kirchner também abordou as semelhanças entre o cenário político de Brasil e Argentina. Para ele, o momento é decisivo para o campo progressista, e derrotar Milei provará que a eleição de Lula não foi um "golpe de sorte".

"Derrotar Milei aqui no próximo ano, vai ter um significado muito semelhante com o que teve no Brasil; vai ser um teste de fogo também para mostrar que o caso do Brasil não foi um caso isolado. Realmente, iniciou-se um levante do campo progressista da esquerda contra a extrema-direita no mundo, iniciando pela América Latina", finalizou o deputado.

Além da ex-presidente da Argentina, Janones se encontrou com o ex-ministro da Economia da Argentina Sergio Massa, em Buenos Aires. Ambos são cotados para concorrer às eleições em 2027.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata