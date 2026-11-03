Lula sobre bets: "Proteção do povo deve estar em primeiro lugar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender o fim das casas de apostas no Brasil, nesta terça-feira (3/11), dia em que acontece uma audiência pública sobre o assunto. O petista pediu para que a sociedade acompanhe o debate e não permita a continuidade das bets no país.

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Num vídeo, publicado nas redes sociais, Lula alerta que a audiência, convocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, reunirá somente os interessados na volta das bets, segundo ele. O presidente defende que o Brasil melhorou após a proibição das casas de apostas on-line.

"É importante que a sociedade civil acompanhe [a audiência], porque me parece que tem mais gente participando, que interessa que as bets continuem funcionando, do que as pessoas que são contra as bets. É importante que a sociedade civil participe, para que haja justiça na decisão. Vocês sabem que as coisas começaram a melhorar muito depois que a bets fecharam" afirma o petista, na gravação.

Para o presidente, quem quer que as casas de apostas on-line voltem a funcionas são pessoas que querem ganhar dinheiro às custas do "sofrimento das pessoas pobres", que se endividam para apostar.

"Poucas pessoas querem que as bets continuem, sobretudo aqueles que querem continuar ganhando dinheiro, às custas da violência, às custas do sofrimento das pessoas pobres, que na perspectiva de ficar rico, jogam aquilo que não tem. A sociedade civil não pode permitir a continuidade das metas", finaliza Lula.

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O debate promovido por Fux sobre o funcionamento das bets no Brasil acontece nesta terça-feira (3/11), a partir das 10h, com participação dos clubes de futebol e outras entidades esportivas no país, associações de supermercado e de lojistas, além de órgãos do governo.