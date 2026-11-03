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Fim das bets: STF reúne clubes, supermercados, Saúde e governo para debate

Encontro convocado pelo ministro Luiz Fux avalia os efeitos da medida provisória; entidades esportivas e órgãos federais apresentam argumentos

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Correio Braziliense
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Repórter
03/11/2026 08:38 - atualizado em 03/11/2026 08:39

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MP das apostas online sob análise: Fux discute proibição nesta terça-feira
Apostas on-line são o cerne da discussão jurídica no STF sobre a proibição das bets no Brasil crédito: Joedson Alves/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça-feira (3) uma audiência pública para discutir os impactos da medida provisória que proibiu apostas de cota fixa em âmbito nacional. O ministro Luiz Fux, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 8027, convocou o debate.

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O encontro ocorre a partir das 10h na sala de sessões da Segunda Turma da Corte, com transmissão ao vivo pela "Rádio e TV Justiça" e pelo canal do STF no YouTube.

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Trata-se da segunda audiência pública sobre a matéria. Em novembro de 2024, o tribunal ouviu mais de 50 especialistas e representantes de órgãos públicos e da sociedade civil acerca da Lei das Bets (Lei 14.790/2023), questionada nas ADIs 7721, 7723 e 7749, igualmente relatadas por Fux. Após a edição da Medida Provisória (MP) 1.394/2026, a Advocacia-Geral da União solicitou a realização desta nova rodada de debates.

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) apresentou a ADI 8027 para pedir a inconstitucionalidade da MP 1.394/2026 e a validade da Lei das Bets. As ADIs 8024, 8028 e 8035 também contestam a medida provisória.

Participantes e formato das exposições

Representantes do Poder Executivo, clubes de futebol, organizações esportivas, comércio e entidades do setor de apostas expõem seus argumentos. Cada participante tem dez minutos para apresentar considerações.

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Após solicitação da Advocacia-Geral da União (AGU), o magistrado autorizou a inclusão dos ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, além da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), no debate marcado para amanhã, a partir das 10h. A ampliação ocorre em meio a questionamentos sobre a representatividade dos setores envolvidos e à ausência de entidades de defesa dos consumidores na programação.

Inicialmente, a relação de participantes da audiência pública do Supremo reunia 28 representantes de órgãos públicos, empresas do setor, clubes de futebol, emissoras e organizações esportivas. A AGU argumentou que a composição privilegiava os interesses de quem explora as apostas e de setores economicamente ligados à atividade, sem contemplar suficientemente outras perspectivas.

Cronograma dos expositores

  • 10h às 10h10: abertura pelo Min. Luiz Fux

  • 10h10 às 10h20: Clube de Regatas do Flamengo

  • 10h20 às 10h30: Fluminense Football Club

  • 10h30 às 10h40: Sociedade Anônima do Futebol Botafogo em Recuperação Judicial (S.A.F. Botafogo)

  • 10h40 às 10h50: Cruzeiro Esporte Clube Sociedade Anônima do Futebol

  • 10h50 às 11h: São Paulo Futebol Clube

  • 11h às 11h10: Sport Club Corinthians Paulista

  • 11h10 às 11h20: Associação Atlética Ponte Preta

  • 11h20 às 11h30: Esporte Clube Vitória

  • 11h30 às 11h40: Guarani Futebol Clube em Recuperação Judicial

  • 11h40 às 11h50: Portuguesa Sociedade Anônima de Futebol

  • 11h50 às 12h: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

  • 12h às 12h10: Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FENAPAF)

  • 12h10 às 12h20: Confederação Brasileira de Futebol

  • 12h20 às 12h30: Comitê Olímpico do Brasil

  • 12h30 às 12h40: Comitê Paralímpico do Brasil

  • 14h às 14h10: Advocacia-Geral da União

  • 14h10 às 14h20: Procuradoria-Geral da República

  • 14h20 às 14h30: Ministério da Fazenda

  • 14h30 às 14h40: Ministério do Esporte

  • 14h40 às 14h50: Ministério da Justiça e Segurança Pública

  • 14h50 às 15h: Ministério da Saúde

  • 15h às 15h10: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

  • 15h10 às 15h20: Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS)

  • 15h20 às 15h30: Associação Nacional pela Segurança Jurídica dos Jogos e Apostas (ANSEJA)

  • 15h30 às 15h40: Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL)

  • 15h40 às 15h50: Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR)

  • 15h50 às 16h: Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV)

  • 16h às 16h10: Abracopel Associação Brasileira das Concessionárias e Permissionárias de Loterias Estaduais

  • 16h30 às 16h40: Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT)

  • 16h40 às 16h50: Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM)

  • 16h50 às 17h: Confederação Nacional da Indústria (CNI)

  • 17h às 17h10: Laboratório de Regulação Econômica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ Reg)

  • 17h10 às 17h20: Associação Brasileira de Liberdade Econômica (ABLE)

  • 17h20 às 17h30: Associação Internacional de Gaming (AIGAMING)

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  • 17h30: encerramento

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