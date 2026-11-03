Fim das bets: STF reúne clubes, supermercados, Saúde e governo para debate

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça-feira (3) uma audiência pública para discutir os impactos da medida provisória que proibiu apostas de cota fixa em âmbito nacional. O ministro Luiz Fux, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 8027, convocou o debate.

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O encontro ocorre a partir das 10h na sala de sessões da Segunda Turma da Corte, com transmissão ao vivo pela "Rádio e TV Justiça" e pelo canal do STF no YouTube.

Trata-se da segunda audiência pública sobre a matéria. Em novembro de 2024, o tribunal ouviu mais de 50 especialistas e representantes de órgãos públicos e da sociedade civil acerca da Lei das Bets (Lei 14.790/2023), questionada nas ADIs 7721, 7723 e 7749, igualmente relatadas por Fux. Após a edição da Medida Provisória (MP) 1.394/2026, a Advocacia-Geral da União solicitou a realização desta nova rodada de debates.

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) apresentou a ADI 8027 para pedir a inconstitucionalidade da MP 1.394/2026 e a validade da Lei das Bets. As ADIs 8024, 8028 e 8035 também contestam a medida provisória.

Participantes e formato das exposições

Representantes do Poder Executivo, clubes de futebol, organizações esportivas, comércio e entidades do setor de apostas expõem seus argumentos. Cada participante tem dez minutos para apresentar considerações.

Após solicitação da Advocacia-Geral da União (AGU), o magistrado autorizou a inclusão dos ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, além da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), no debate marcado para amanhã, a partir das 10h. A ampliação ocorre em meio a questionamentos sobre a representatividade dos setores envolvidos e à ausência de entidades de defesa dos consumidores na programação.

Inicialmente, a relação de participantes da audiência pública do Supremo reunia 28 representantes de órgãos públicos, empresas do setor, clubes de futebol, emissoras e organizações esportivas. A AGU argumentou que a composição privilegiava os interesses de quem explora as apostas e de setores economicamente ligados à atividade, sem contemplar suficientemente outras perspectivas.

Cronograma dos expositores