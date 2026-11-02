Assine
overlay
Início Política
HIERARQUIA

Edir Macedo critica lema 'Deus, Pátria e família' ligado a Bolsonaro; veja vídeo

Em pregação recente, bispo questiona o slogan bolsonarista; ele defende que a pátria depende de famílias estruturadas sob os preceitos cristãos

Publicidade
Carregando...
Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
02/11/2026 18:56 - atualizado em 02/11/2026 19:11

compartilhe

×
Edir Macedo critica lema 'Deus, Pátria e família' ligado a Bolsonaro; veja vídeo
Edir Macedo durante culto em que criticou publicamente o lema "Deus, Pátria e família", abordando a postura política da igreja crédito: Youtube/Reprodução

O bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, criticou o lema "Deus, Pátria e família", associado à família Bolsonaro. Em vídeo gravado durante o culto matutino de 25 de outubro, data do segundo turno das eleições, o religioso contestou a ordem dos termos e defendeu priorizar a família antes do Estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante a oratória no púlpito, Macedo afirmou: "eu não aprovo aquela teoria 'Deus, pátria e família'". O líder religioso citou Abraão e Isaac para justificar que a pátria depende da família ligada a Deus, estabelecendo a hierarquia com Deus em primeiro lugar, a família em segundo e o Estado em terceiro.

Mudança de postura política

A declaração ocorreu junto de uma posição de afastamento da igreja de Edir Macedo da disputa presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Essa conduta representou uma mudança em comparação ao pleito de 2022, momento em que a instituição apoiou a tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

No primeiro turno, a denominação concentrou esforços em uma campanha espiritual focada no Legislativo. Bispos buscaram eleger representantes ligados à instituição para construir muros de proteção contra propostas como o PL da Misoginia e a taxação de templos religiosos.

Leia Mais

Desempenho eleitoral e perdas nas urnas

A estratégia não atingiu o resultado planejado na Câmara dos Deputados, onde metade dos 12 parlamentares da Universal que buscaram a reeleição, todos integrantes do Republicanos, foi derrotada.

Um levantamento do jornal "O Globo" detalhou os impactos desse cenário:

  • Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, caiu de 231 mil votos obtidos há quatro anos para 196 mil.

  • Maria Rosas assegurou a reeleição em São Paulo com votação inferior à registrada em 2022.

  • Milton Vieira e Vinicius Carvalho não conseguiram novos mandatos parlamentares.

  • No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos) e Benedita da Silva (PT) perderam a disputa pelo Senado para Carlos Jordy e Carlos Portinho, candidatos do PL associados ao bolsonarismo.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para analistas, políticos evangélicos apoiados por suas igrejas perdem espaço para candidaturas associadas ao bolsonarismo que mantêm identidade religiosa, mas concorrem sem a chancela de pastores ou bispos.

Tópicos relacionados:

bolsonarismo edir-macedo igreja segundo-turno

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay