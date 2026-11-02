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ELEIÇÕES 2027

Na Argentina, Janones se reúne com opositor de Milei e vai encontrar Cristina Kirchner

Ex-ministro da Economia da Argentina e ex-presidente, respectivamente, ambos são cotados para disputar a Casa Rosada no ano que vem

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DANIELA ARCANJO
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DANIELA ARCANJO
Repórter
02/11/2026 18:17

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Janones teve uma das maiores participações na campanha de reeleição do presidente, especialmente na mobilização de apoiadores pelas redes sociais, no 2º turno
Janones segue na capital argentina ao menos até terça-feira (3/10) crédito: Ricardo Stuckert

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - André Janones, deputado federal pela Rede e uma das estrelas da campanha que reelegeu o presidente Lula (PT), reuniu-se nesta segunda-feira (2/10), em Buenos Aires, com Sergio Massa e vai se encontrar com Cristina Kirchner. Ex-ministro da Economia da Argentina e ex-presidente, respectivamente, ambos são cotados para disputar a Casa Rosada no ano que vem.

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"A gente veio falar um pouco sobre o exemplo do presidente Lula. Tentar levar um pouco dessas técnicas", afirmou o deputado mineiro à imprensa ao sair de uma reunião de cerca de uma hora com o advogado, no bairro Recoleta. O encontro com a peronista está marcado para o final da tarde.

Oficialmente, sua assessoria afirmou que a reunião foi para "promover o intercâmbio de experiências, ampliar o diálogo entre lideranças políticas e fortalecer os valores democráticos e as relações entre Brasil e Argentina".

Janones segue na capital argentina ao menos até terça-feira (3/10) e, no que depender da oposição argentina, sua agenda será apertada. À tarde, o deputado Pablo Juliano, da União Cívica Radical, também tentava falar com ele.

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O triunfo do petista sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) no final de outubro virou exemplo para o campo progressista em diversos países do mundo - incluindo na Argentina, atualmente governada pelo ultraliberal Javier Milei.

À semelhança do "Exército do Lula", diversos canais no WhatsApp ligados à esquerda foram criados no país vizinho desde então, em uma tentativa de repetir as estratégias que podem ter colaborado para a virada do petista no segundo turno.

Caso Massa consiga concorrer em outubro de 2027, o pleito seria uma revanche --o advogado e líder do partido Frente Renovador perdeu no segundo turno de 2023 para o ultraliberal, que conquistou 55,7% dos votos.

A lista de interessados em tentar derrotar Milei, no entanto, é grande.

Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, é outro dos cotados, enquanto Cristina tenta repetir Lula, mantendo sua base engajada e buscando se reabilitar politicamente a partir da prisão domiciliar. Ela não descartou concorrer novamente em entrevista publicada nesta segunda-feira (2/10) pelo jornal americano The Washington Post.

"Quando eu recuperar os meus direitos políticos, por que não?", afirmou, ao ser questionada pelo veículo.

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Até agora, a falta de unidade na oposição tem favorecido um presidente que não conta com grande popularidade. De acordo com uma análise do jornal Clarín feita na semana passada a partir de 11 pesquisas de opinião, 57% dos argentinos desaprovam o governo Milei, e 57,2% acham a imagem dele negativa.

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