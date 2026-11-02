Na Argentina, Janones se reúne com opositor de Milei e vai encontrar Cristina Kirchner

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - André Janones, deputado federal pela Rede e uma das estrelas da campanha que reelegeu o presidente Lula (PT), reuniu-se nesta segunda-feira (2/10), em Buenos Aires, com Sergio Massa e vai se encontrar com Cristina Kirchner. Ex-ministro da Economia da Argentina e ex-presidente, respectivamente, ambos são cotados para disputar a Casa Rosada no ano que vem.

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"A gente veio falar um pouco sobre o exemplo do presidente Lula. Tentar levar um pouco dessas técnicas", afirmou o deputado mineiro à imprensa ao sair de uma reunião de cerca de uma hora com o advogado, no bairro Recoleta. O encontro com a peronista está marcado para o final da tarde.

Oficialmente, sua assessoria afirmou que a reunião foi para "promover o intercâmbio de experiências, ampliar o diálogo entre lideranças políticas e fortalecer os valores democráticos e as relações entre Brasil e Argentina".

Janones segue na capital argentina ao menos até terça-feira (3/10) e, no que depender da oposição argentina, sua agenda será apertada. À tarde, o deputado Pablo Juliano, da União Cívica Radical, também tentava falar com ele.

O triunfo do petista sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) no final de outubro virou exemplo para o campo progressista em diversos países do mundo - incluindo na Argentina, atualmente governada pelo ultraliberal Javier Milei.

À semelhança do "Exército do Lula", diversos canais no WhatsApp ligados à esquerda foram criados no país vizinho desde então, em uma tentativa de repetir as estratégias que podem ter colaborado para a virada do petista no segundo turno.

Caso Massa consiga concorrer em outubro de 2027, o pleito seria uma revanche --o advogado e líder do partido Frente Renovador perdeu no segundo turno de 2023 para o ultraliberal, que conquistou 55,7% dos votos.

A lista de interessados em tentar derrotar Milei, no entanto, é grande.

Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, é outro dos cotados, enquanto Cristina tenta repetir Lula, mantendo sua base engajada e buscando se reabilitar politicamente a partir da prisão domiciliar. Ela não descartou concorrer novamente em entrevista publicada nesta segunda-feira (2/10) pelo jornal americano The Washington Post.

"Quando eu recuperar os meus direitos políticos, por que não?", afirmou, ao ser questionada pelo veículo.

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Até agora, a falta de unidade na oposição tem favorecido um presidente que não conta com grande popularidade. De acordo com uma análise do jornal Clarín feita na semana passada a partir de 11 pesquisas de opinião, 57% dos argentinos desaprovam o governo Milei, e 57,2% acham a imagem dele negativa.