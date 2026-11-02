MP das apostas online sob análise: Fux discute proibição nesta terça-feira

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e convocou os ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública para audiência pública em Brasília. O encontro ocorre nesta terça-feira (3/10), às 10h, para debater os efeitos da Medida Provisória 1.394/2026, que proíbe o funcionamento de apostas online no país.

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A determinação incluiu outras quatro instituições: a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o Comitê Paralímpico do Brasil, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) e o Grêmio Futebol Clube. Com os nomes, a lista de participantes alcançou 34 órgãos e entidades.

Equilíbrio no debate

A AGU solicitou a ampliação das participações sob a justificativa de que a convocatória anterior continha maioria formada por entidades esportivas e operadoras de apostas. No primeiro despacho, emitido em 26 de outubro, Fux havia chamado 26 entidades. Na sequência, acrescentou o Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Do total prévio, 17 integrantes representavam clubes de futebol e empresas do setor favoráveis à liberação das apostas de quota fixa. Para a AGU, esse cenário dificultava a vocalização equilibrada de diferentes correntes de opinião e dados técnicos.

Ao analisar o pedido, Fux registrou que as consequências sociais nocivas da atividade já foram debatidas em audiências conduzidas por ele em novembro de 2024. O ministro pontuou que os danos das apostas na saúde e na economia embasam entendimentos consolidados na Corte.

Disputa jurídica sobre a proibição

A audiência pública integra a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 8027, proposta pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (Anjl). A ação contesta a MP nº 1.394/2026, editada pelo presidente Lula em 25 de setembro para suspender a exploração, oferta, intermediação e publicidade das bets em território nacional.

As operadoras questionam a constitucionalidade da regra e apontam insegurança jurídica. As empresas afirmam que receberam autorização estatal para operar após pagarem outorgas de R$ 30 milhões, com prazo inicial de cinco anos. O Poder Executivo sustenta que a medida protege o orçamento familiar e combate prejuízos à saúde pública.

A validade da mesma norma é discutida nas ADIs 8024, 8028 e 8035. O STF também analisa as ADIs 7721, 7723 e 7749, igualmente relatadas por Fux, que tratam da Lei 14.790/2023, conhecida como Lei das Bets.

Saiba quem são os participantes da audiência pública, que será aberta pelo ministro Luiz Fux, às 10 horas, e o horário da participação de cada um deles: