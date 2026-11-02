'Run like Flavio Bolsonaro': cartaz em Maratona de NY viraliza; veja vídeo

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Um cartaz exibido à margem do percurso da Maratona de Nova York, no domingo, 1º de novembro, chamou a atenção com a frase em inglês "Run like Flavio Bolsonaro". A mensagem em português significa "Corra como Flávio Bolsonaro".

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A frase faz referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na eleição presidencial de 2026. O vídeo foi registrado originalmente pelo perfil do fotógrafo, cinegrafista e diretor francês @hippolyte.p.

A gravação foi publicada também pelo perfil do PT do Piauí nas redes sociais e alcançou grande repercussão, somando mais de 300 mil visualizações na internet.

Saída do país e contexto eleitoral

Flávio Bolsonaro, sua mulher e as duas filhas adolescentes do casal deixaram o Brasil depois do segundo turno, momento em que foi confirmada a sua derrota eleitoral.

O resultado da eleição presidencial anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que somou 64.256.232 votos (51,79%). Flávio Bolsonaro alcançou 59.826.041 votos (48,21%).

A Polícia Federal expediu um pedido de apreensão do passaporte de Flávio às 21h09 de 25 de outubro de 2026, sete minutos após o Tribunal Superior Eleitoral declarar o resultado. Moraes autorizou o pedido da PF para apreender os documentos de Flávio e proibi-lo de deixar o país.

Vencedores da Maratona de Nova York

A Maratona de Nova York é uma das provas mais tradicionais da distância no mundo e faz parte das World Major Marathons, que engloba as oito corridas de 42km de maior prestígio do esporte.

A edição de 2026 marcou os 50 anos do percurso que passa pelos cinco bairros da cidade norte-americana e consagrou os atletas vencedores na data de 1º de novembro de 2026.

Na categoria feminina, a queniana Sheila Chepkirui reconquistou o título com o tempo de duas horas, 24 minutos e 36 segundos. A norte-americana Jess McClain deu uma arrancada final para garantir o segundo lugar.

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Na categoria masculina, o vencedor foi o atleta sueco Andreas Almgren, que garantiu a vitória na tradicional competição americana.