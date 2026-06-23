Operação contra Edir Macedo inquieta ala política ligada à Igreja Universal

Até o meio da manhã desta terça-feira, 23, ninguém havia compartilhado a notícia da operação que mira Edir Macedo no grupo de mensagens do Republicanos.

Mais cedo, como noticiamos, o presidente da sigla, deputado Marcos Pereira, disse à coluna que “o partido não tem nada a ver com isso”.

Embora o número de parlamentares ligados à Igreja Universal tenha realmente diminuído muito, como destacou Pereira, a ala mais próxima da denominação acompanha o caso com apreensão nas últimas horas.

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Integrantes da legenda relatam que, em alguns estados, a Universal ainda exerce influência relevante sobre candidaturas e estratégias eleitorais. Neste primeiro momento, há preocupação, inclusive, com possíveis reflexos sobre o financiamento e a estrutura de campanha de candidatos ligados à igreja.