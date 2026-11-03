Briga em família: Michelle pode estar de saída do partido de Bolsonaro

Está em andamento uma articulação para tirar a senadora eleita Michelle Bolsonaro do PL e levá-la para o Republicanos, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Uma das responsáveis pelas conversas é a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), amiga próxima da ex-primeira-dama.

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De acordo com o colunista, um político que acompanha o movimento afirma que Michelle está “descontente com os filhos do marido e com a condução do PL por Valdemar [Costa Neto]”.

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Estreia nas urnas

Michelle foi eleita senadora pelo Distrito Federal em 4 de outubro, na primeira disputa eleitoral da carreira, com cerca de 29% dos votos válidos. A outra vaga do DF ficou com a deputada Bia Kicis, também do PL. Com a eleição, Michelle se tornou a primeira ex-primeira-dama do país a conquistar um cargo eletivo.

Se a mudança se confirmar, ela vai dividir o mesmo partido com Damares, que também representa o Distrito Federal no Senado.

Atritos com Flávio

A relação de Michelle com os enteados é marcada por desgastes. Em junho, ela publicou vídeos nas redes sociais em que relatou ter sido humilhada por Flávio Bolsonaro em uma ligação, depois de divergências sobre as alianças do PL no Ceará. Segundo a ex-primeira-dama, o enteado disse que ela deveria se afastar das decisões do partido por não entender de política.

Dias depois, em 30 de junho, Michelle deixou a presidência do PL Mulher, após conversa com Valdemar. Cerca de um mês mais tarde, voltou atrás e declarou apoio à candidatura de Flávio à Presidência.

PL em reorganização

A articulação ocorre em meio à crise no PL depois da derrota de Flávio para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno e da fuga do senador para os Estados Unidos. Na terça-feira (27/10), dia em que Flávio deixou o país, Valdemar se reuniu com Michelle e publicou uma foto ao lado dela, dizendo que os dois conversaram sobre o futuro do partido.

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A cúpula do PL considera a ex-primeira-dama um dos principais ativos da sigla. Ainda assim, as resistências dos enteados limitam o espaço dela como interlocutora do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.